Das Geschäftsleben von Putins Töchtern, jetzt sanktioniert

(Bloomberg) Seit Jahrzehnten ist das Leben von Wladimir Putins beiden Töchtern aus ihrer ersten Ehe ein Rätsel. Jetzt haben die Sanktionen, die ihnen und ihren verschleierten Geschäften auferlegt wurden, sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.

Die Maßnahmen gegen Maria Vorontsova und Katerina Tikhonova, die Putin nicht öffentlich als seine Töchter anerkennt, sind größtenteils symbolisch, da nicht klar ist, ob sie außerhalb Russlands über bedeutende Vermögenswerte verfügen.

2011 sagte Putin in einem Interview im staatlichen Fernsehen, dass seine Töchter ein „normales Leben“ führten. „Gott sei Dank sind sie nicht in Politik oder Wirtschaft involviert“, sagte er damals gegenüber Channel One. Das scheint sich in den folgenden Jahren geändert zu haben, da beide Töchter während ihres Studiums Positionen in Unternehmen innehatten.

Vorontsova, 36 Jahre alt, ist Endokrinologin. Sie ist Miteigentümerin eines medizinischen Unternehmens namens Nomeko, das sich auf High-Tech-Diagnostik und -Behandlungen spezialisiert hat.

Tikhonova, 35, Putins jüngste Tochter, war mit einem 1,6-Milliarden-Dollar-Projekt zur Entwicklung eines Wissenschaftszentrums und eines Gründerzentrums in der Nähe der Moskauer Staatlichen Universität verbunden. Er leitete auch das Zentrum für künstliche Intelligenz einer Eliteschule und den National Intellectual Development Fund. Beide werden von der Innopraktika Foundation verwaltet, der Putins Mitarbeiter wie Rosnefts Geschäftsführer Igor Sechin und der Gazprombank-Chef Andrei Akimov als Vorstandsmitglied angehören.

Tikhonovas Ex-Ehemann Kirill Shamalov verdiente ein Vermögen, indem er mit Hilfe eines Darlehens einer staatlich kontrollierten Bank in den petrochemischen Riesen Sibur Holding investierte. Später verkaufte er die Aktien nach seiner Scheidung.

Putin, der sein Privatleben strikt schützt, hat mit seiner Ex-Frau Lyudmila öffentlich sehr wenig über seine Töchter gesagt. In den mehr als zwei Jahrzehnten, in denen er an der Macht war, hat Putin nur sehr wenig Informationen darüber gegeben, wo sie leben, einige ihrer intellektuellen Interessen wie Biologie und japanische Kultur und dass sie mehrere Sprachen sprechen.

Die Töchter haben Interviews mit den Medien gegeben, wurden aber nicht als Putins Töchter identifiziert. Sie sind als Erwachsene selten vor der Kamera zu sehen, obwohl Tikhonova 2013 an einem akrobatischen Rock-and-Roll-Wettbewerb in der Schweiz teilnahm.

Lyudmila, eine ehemalige Flugbegleiterin, ist bisher den Sanktionen entkommen, die die Verbündeten ihres Ex-Mannes, mit ihnen verbundene Unternehmen und ihre Familien betroffen haben.

