Am 61. Jahrestag von Happy Lora, einem Rückblick auf das Jahr, wurde er zum Boxweltmeister gekrönt

„Dies ist die Gelegenheit seines Lebens“ Miguel 'Happy' Lora sagte El Tiempo am 9. August 1985 in dem aufregenden Vorkampf, der ihn zum Weltmeister im Bantamgewicht des World Boxing Council -WBC- gegen den Mexikaner Daniel Zaragoza weihte. Er war nicht der Favorit, außer in seiner Heimat Monteria, die damals dank des damals 24-jährigen Pugilisten viel erwähnt wurde.

Am 12. April wird der Boxer 61 Jahre alt und es gibt keinen besseren Weg, um seine Geburt zu feiern, als einen der wichtigsten Momente in der kolumbianischen Sportgeschichte hervorzurufen, die zu einer Zeit stattfanden, in der er bis dahin keinen Grund hatte, in diesem Bereich zu feiern. Tatsächlich war das Viereck im Auftrag von Bernardo Caraballo am 4. Juli 1967, als er zum zweiten Mal den Titel im Bantamgewicht gegen den Japaner Masaiko Harada spielte.

Jahre nach dem Kampf, den Cartagena selbst als „einen der ekelhaftesten Raubüberfälle in der Geschichte des Sports“ betrachtete, trat Kolumbien dank des Titels von Antonio Cervantes „Kid Pambelé“, Rodrigo Rocky Valdez und den Brüdern Ricardo und Prudencio Cardona in den Ring Olymp ein.

Vor diesem Hintergrund kam Lora mit einem beneidenswerten Rekord nach Miami: Bis zu diesem Tag hatte er 22 Kämpfe gespielt, alle gewonnen und 12 davon durch den KO; aber trotzdem und dass er nicht der Favorit im Titel war, angefangen mit dem Mexikaner als Titelverteidiger und Tage vor dem Spiel, er selbst hatte erklärt, dass dem Kolumbianer „etwas fehlte“, und es stimmte: Lora war nur 1,63 Jahre alt, was einen Nachteil gegenüber 1,67 für den Mittelamerikaner darstellte.

Er war in den Vereinigten Staaten lokal, aber Zaragoza schätzte nicht, dass die Kämpfe vor der ersten Glocke gelebt wurden; denn obwohl beide Linkshänder waren, war das Training, das der gebürtige Monteria hatte, so intensiv, dass er durch einstimmige Entscheidung verlor.

Nach diesem Triumph über Daniel Zaragoza belebte Lora ihre triumphalen Einträge mit der Musik des amerikanischen Stieglitz, einer Kabale, die sie erst an dem Tag losließ, an dem sie ihre Herrschaft verlor, drei Jahre später.

War der Kampf einfach? Nein, die Vorhersagen waren der Gewinner des Mexikaners, aber die Poise des Kolumbianers war überlegen und er schickte seinen Gegner zwischen der vierten und fünften Runde zweimal auf die Leinwand. Die Gerüchte über den KO waren sowohl im Kolosseum in Miami als auch in Kolumbien stark, aber Zaragoza stand bis zur letzten Runde auf.

Die Karten der Richter Tony Gastellano, Miguel Donate und Lou Filipo erzielten 116-109, 118-107 bzw. 115-110 Punkte und bescherten dem Monterianer, der ein ganzes Land „glücklich“ machte, den Triumph.

Später verteidigte Miguel Lora diesen Titel sieben Mal und erweiterte damit seine Legende: Wilfredo Vásquez, Enrique Sánchez, Alberto Davila, Antonio Avelar, Ray Minus, Lucio 'Submachine' López und Alberto Dávila konnten nicht gegen den Kolumbianer kämpfen, der in diesen letzten beiden Kämpfen vom Akkordeon und dem wichtige Stimme von Jorge Oñate, Freundschaft, die 1986 begann.

Der Aufenthalt des Monterianers an der Spitze des CMB dauerte bis 1988, als der Mexikaner Raul Jíbaro Lopez ihm im Hilton Hotel in Las Vegas, Nevada, den Titel entreißte. Dort gewann letzterer einstimmig. Die wackelige Verteidigung des Kolumbianers reichte nicht aus, um dem Schlagen seines Rivalen entgegenzuwirken. Er gewann den Titel gegen einen Mexikaner und verlor ihn an jemanden aus diesem Land, eine weitere Tatsache, die das Datenkompendium der kolumbianischen Boxlegende ergänzt.

