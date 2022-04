Volodymir Zelensky fordert die russische Offensive in der Ostukraine an: „Wir sind bereit“

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky bestand darauf, dass Russland groß angelegte Kampfaktionen im Osten, in den Regionen Donezk und Lugansk starten werde, aber während einer Fernsehansprache versicherte er: „Wir sind bereit.“ Er warf den russischen Führern auch vor, „gelogen“ zu haben, um die Verantwortung für den Krieg zu ändern, „sie haben das Leben von Millionen zerstört“.

Nächste Woche wird es im Osten des Landes „angespannt“ sein, weil „russische Truppen dorthin ziehen werden, um ihre Operationen fortzusetzen“, sagte Zelenski in seiner Botschaft am frühen Morgen.

Der letzte Teil der ukrainischen Armee besagt, dass „der Feind weiterhin eine offensive Truppengruppe bildet, die in Richtung Slobozhansky (Region Dnipro) vorgeht, und „wahrscheinlich werden die Besatzer in den kommenden Tagen versuchen, die Offensive wieder aufzunehmen“.

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

AUF DEM BODEN

Russland setzt seine Offensive in der Region Donezk und in der Stadt Mariupol fort und bildet laut dem letzten Teil des Oberkommandos der ukrainischen Armee zu Beginn des 47. Tages der russischen Invasion in die Ukraine eine „offensive Truppengruppe“ in der Region Dnipro.

In den letzten 24 Stunden haben ukrainische Verteidiger vier feindliche Angriffe in den Regionen Donezk und Lugansk abgewehrt und fünf Panzer, acht gepanzerte Einheiten, sechs Fahrzeuge und acht feindliche Artilleriesysteme zerstört, so die ukrainische Armee.

Nach Angaben der Ukraine versucht die russische Armee, die volle Kontrolle über die Stadt Mariupol (Asowsches Meer) zu erlangen, wo „die Insassen mit Unterstützung der Artillerie und der Luftfahrt weiterhin die Gebiete des Asowstal-Werks und des Seehafens stürmen“.

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

Der jüngste Bericht des Institute for the Study of War (USA) besagt, dass die russischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden in der Stadt Mariupol an Boden gewonnen und die Operationen entlang der Izyum-Slovyansk-Achse verstärkt haben, die für die zukünftige Donbas-Offensive von entscheidender Bedeutung sind, „aber keine anderen territorialen Gewinne erzielt haben“

Mariupol ist laut diesem Institut in zwei Teile geteilt: das Stadtzentrum in russischer Hand und der Haupthafen von Mariupol im Südwesten und das Azovstal-Stahlwerk im Osten, die in ukrainischer Hand bleiben.

Das ukrainische Oberkommando prangerte weiter an, dass „es den Streitkräften der Russischen Föderation möglich ist, in der transnistrischen Region der Republik Moldau provokative Aktionen durchzuführen, um die Ukraine der Aggression gegen einen Nachbarstaat zu beschuldigen“.

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Unterdessen versuchen die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden, Beweise für mögliche Gräueltaten zu sammeln, die russischen Truppen bei der Besetzung der Stadt Buzova in der Nähe von Kiew zugeschrieben wurden, erklärte Anton Gerashchenko, Berater des ukrainischen Innenministers, am Montag.

Laut dem Ministerberater auf seinem Telegrammkonto wurde im Dorf Buzova ein Massengrab mit den Leichen ukrainischer Zivilisten gefunden, die von russischen Invasoren getötet wurden. Der Politiker hat jedoch weder den Ort angegeben, an dem sich das Grab befindet, noch die mögliche Anzahl der dort begrabenen Personen.

DER ZUSAMMENBRUCH DER UKRAINISCHEN WIRTSCHAFT

Die ukrainische Wirtschaft wird in diesem Jahr infolge der russischen Invasion um bis zu 45% sinken, während die russische Wirtschaft um 11% sinken wird, wenn Belarus und Moldawien in eine Rezession geraten, wie die Weltbank (WB) am Sonntag prognostiziert hat.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

Die in Washington ansässige Institution veröffentlichte eine Aktualisierung ihrer Wirtschaftsprognosen für die Region, aus der hervorgeht, dass der Krieg in der Ukraine Volkswirtschaften auf der ganzen Welt betrifft, mit besonderen Auswirkungen auf Entwicklungsländer in Europa und Zentralasien. Die Weltbank schätzt, dass die Wirtschaft dieser gesamten Region in diesem Jahr um 4,1% sinken wird, eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber ihrer Vorkriegsprognose, die auf ein Wachstum von 3% in Europa und Zentralasien hindeutete.

DIE POSITION DER VEREINIGTEN STAATEN

Am Sonntag interpretierten die Vereinigten Staaten die Ernennung eines neuen russischen Generals zur Koordinierung des Krieges in der Ukraine als Zeichen dafür, dass weitere „Gräueltaten“ und „Brutalität“ gegen ukrainische Zivilisten bevorstehen.

Hochrangige Beamte des Weißen Hauses reagierten auf die Ankunft des Kommandos über die russische Offensive von Alexandr Dvornikov, die während des Syrienkrieges verhärtet wurde und der derzeitige Leiter des südlichen Militärbezirks, zu dem auch die annektierte ukrainische Halbinsel Krim gehört.

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

„Insbesondere dieser General hat eine Geschichte, die Brutalität gegen Zivilisten in anderen Umgebungen in Syrien beinhaltet, und wir können in diesem Szenario mehr davon erwarten“, sagte Jake Sullivan, nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden.

(mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: