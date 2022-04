Olaf Scholz versprach Zelensky, dass er alles Mögliche tun werde, um die von den Russen begangenen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen.

German Chancellor Olaf Scholz gestures as he delivers his speech at an election campaign of Schleswig Holstein's Social Democrats (SPD) for the upcoming state elections on May 8, 2022, with top candidate Thomas Losse-Mueller and chairwoman Serpil Midyatli (not pictured), in Luebeck, Germany, April 9, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer

Der deutsche Außenminister Olaf Scholz versicherte heute dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um die Täter der von Russland begangenen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen.

In einer Erklärung betonte die stellvertretende Sprecherin der deutschen Exekutive, Christiane Hoffmann, dass die Bundesregierung zusammen mit ihren internationalen Partnern „alles in ihrer Macht stehende tun werde, um sicherzustellen, dass Verbrechen unerbittlich untersucht und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. vor nationalen und internationalen Gerichten.“

In seinem heutigen Telefongespräch mit Zelenski verurteilte Scholz die „abscheulichen Kriegsverbrechen“ russischer Truppen in Bucha und anderswo in der Ukraine und drückte seine Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung und die volle Unterstützung Deutschlands aus.

Der deutsche Außenminister sei auch über die aktuelle Situation in der Ukraine und den Verhandlungsprozess zwischen Kiew und Moskau informiert worden, fügte die Erklärung hinzu.

Scholz und Zelenski diskutierten auch Optionen für die Bereitstellung weiterer Hilfe für die Ukraine und stimmten zu, in engem Kontakt zu bleiben, schließt er.

“ Ich hatte ein Telefongespräch mit Olaf Scholz. Wir haben betont, dass alle Täter von Kriegsverbrechen identifiziert und bestraft werden müssen. Wir haben auch über Sanktionen gegen Russland, Verteidigung und finanzielle Unterstützung für die Ukraine gesprochen „, berichtete Zelenski auf Twitter.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba seinerseits forderte heute Wissenschaftler auf der ganzen Welt auf, die seit Jahren angeheizten Gründe zu untersuchen, die zu den Gräueltaten der russischen Truppen in Bucha geführt haben.

„Bucha ist nicht an einem Tag passiert. Seit vielen Jahren stiften russische politische Eliten und Propaganda zu Hass, entmenschlichten die Ukrainer, fördern die russische Überlegenheit und ebnen den Weg für diese Gräueltaten. Ich ermutige Akademiker auf der ganzen Welt, zu untersuchen, was zu Bucha geführt hat „, schreibt Kuleba auf seinem Twitter-Account.

Die ukrainische Ombudsfrau Lyudmila Denisova berichtete gestern in einer Facebook-Erklärung, dass in Bucha „Menschen aus nächster Nähe erschossen“ und „nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder zu Tode gefoltert wurden“.

Er fügte hinzu, dass die Streitkräfte des tschetschenischen Führers Ramzan Kadirov nach Angaben der Überlebenden „eine echte Folterkammer“ in seinem Hauptquartier installiert hätten.

„Nach Angaben der Stadtbehörden werden derzeit in Bucha insgesamt 360 Zivilisten getötet, darunter mindestens zehn Kinder“, sagte er.

DIE FORSCHUNG

Die Ukraine hat 5.600 Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingeleitet, die seit Beginn der russischen Invasion auf ihrem Territorium begangen wurden, sagte die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Venediktova am Sonntag dem britischen Sender Sky News.

Der Staatsanwalt bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „den führenden Kriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts“ und behauptete, 5.600 Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen und 500 russische Kriegsverbrecher identifiziert zu haben.

Er sprach unter anderem von dem Angriff, der einer russischen Rakete zugeschrieben wurde, auf den Bahnhof Kramatorsk (Osten), bei dem 52 Zivilisten, darunter fünf Kinder, getötet wurden.

„Dies ist absolut ein Kriegsverbrechen“, sagte Venediktova und behauptete, „Beweise“ dafür zu haben, dass Russland hinter dem Angriff steckt. „Diese Leute wollten einfach ihr Leben retten, sie wollten evakuiert werden“, sagte sie.

Der Generalstaatsanwalt dankte dem britischen Premierminister Boris Johnson, der am Samstag Kiew einen überraschenden Besuch abstattete, während dessen er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymir Zelensky traf und der Ukraine neue Waffen versprach.

„Was Putin in Bucha und Irpin getan hat, waren Kriegsverbrechen, die seinem Ruf dauerhaft geschadet haben“, sagte Johnson und bezog sich dabei auf die beiden kleinen Städte in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt, die zu einem Symbol für die Gräueltaten der russischen Invasion geworden sind.

Zelenski kündigte letzte Woche die Schaffung eines „speziellen Mechanismus“ zur „Untersuchung und Verfolgung aller Verbrechen der Besatzer“ an und fügte hinzu, dass er auf der Grundlage der „gemeinsamen Arbeit nationaler und internationaler Experten“ arbeiten werde.

(mit Informationen von EFE und AFP)

