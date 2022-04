Was ist über den Tod eines älteren Erwachsenen während eines Shootings in Soyaltepec, Oaxaca bekannt

Die Dreharbeiten zum mexikanischen Film La gran seducción wurden am 7. April eingestellt, ohne dass die Produktionsfirma Pimienta Films den Grund angegeben hatte. Ein lokales Medienunternehmen auf der Insel Soyaltepec in Oaxaca versicherte jedoch, dass die wahre Ursache der Tod eines älteren Erwachsenen gewesen wäre, der anscheinend bei den Dreharbeiten mitwirkte.

Obwohl der Tod der 88-jährigen Frau am 6. April von der Stadtregierung von San Miguel Soyaltepec bestätigt wird, gibt es keine Informationen, die ihre Teilnahme als zusätzliche Figur an der Besetzung des Films bestätigen.

Eine persönliche Quelle für diese Tatsache wurde von Infobae México konsultiert und versicherte, dass der ältere Erwachsene weder Teil der Produktion war noch als zusätzliche oder sekundäre Figur vorgesprochen hatte. Die Frau erfüllte jedoch das Profil, um zum Casting zu gehen, sie lebte in der Region und in der Das Datum ihres Nachrufs fällt mit der Aussetzung der Dreharbeiten zusammen.

„Unser aufrichtiges Beileid an die Familie Lorenzo Ventura zum sensiblen Tod von Frau María Cristina Ventura López“, wurde auf der Facebook-Seite der Stadtregierung von San Miguel Soyaltepec gelesen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die mexikanische Produktionsfirma Pimienta Films hinter Filmen wie Noche de Fuego (2021) steht. Der Filmemacher, der es koordiniert und inszeniert, ist Nicolás Celis, der als Produzent für Rom (2018) unter der Regie von Alfonso Cuarón tätig war.

Am 7. April berichteten lokale Medien El Piñero, dass die 88-jährige Frau am Set aufgrund offensichtlicher Rücksichtslosigkeit gestorben sei. Auf dieser Website wurde versichert, dass „aufgrund von Unachtsamkeit und Geschwindigkeitsüberschreitung“ das Fahrzeug, in dem Rodrigo Sánchez Vázquez, Mitglied von Nahuala Casting und älterer Erwachsener, der starb, umgeworfen wurde.

Auf der anderen Seite teilten die lokalen Medien mit, dass das Mitglied der Produktion eine Kopfverletzung erlitten hatte. Diese Informationen stimmen mit der Aussage der Person überein, die dieses Medium konsultiert hatte und behauptete, zum Zeitpunkt des Unfalls dort gewesen zu sein.

Laut dieser Quelle wäre die ältere Erwachsene gekommen, um ihre Verwandten zu besuchen, da auf der Insel Soyaltepec die Straßen geneigt sind, sie hätte um eine Fahrt gebeten, um nach unten zu fahren, also versuchten Mitglieder der Produktion, ihr zu helfen, indem sie sie an Bord holten, sie hätten sie mit dem ATV bestiegen, Das Gewicht der Teilnehmer und der steile Hang führten jedoch zu einer Destabilisierung.

Gegen Ende März startete Nahuala Casting einen Aufruf an die Bevölkerung der Insel Soyaltepec, Tuxtepec und Jalapa de Diaz, Regionen im Bundesstaat Oaxaca. Jeder über 25 konnte im Film La Gran Seduction von Pimienta Films als Neben- oder Nebenfigur vorsprechen.

Die Castings fanden zwischen dem 31. März statt und wären nach Angaben der Stadtregierung von San Miguel Soyaltepec bis zum 8. April verlängert worden.

„Sie benötigen kein bestimmtes Bildungsniveau oder Alter, solange sie über 25 Jahre alt sind, können auch ältere Erwachsene kommen, sie haben ungefähr vier Fotos und müssen nur teilnehmen wollen“, sagte Gustavo López, Casting-Koordinator bei Nahuala Casting, in einem Video.

Graciela Lizbeth Miguel Villanueva ist Casting-Direktorin des Films La Gran Seduction von Pimienta Films. Nach dem tödlichen Unfall im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gab er im Namen dieser Firma eine Erklärung ab.

„Wir teilen Ihnen hiermit mit, dass unser Casting-Team, bestehend aus Gustavo López, Carlos Oropeza und Emmanuel Tovar, ab diesem Moment das Vorsprechen in der Region (Tuxtepec, Sayaltepec und Jalapa de Diaz) einstellen wird, da die Produktion frühere Arbeiten für die Produktion des Films im Allgemeinen eingestellt hat“ war möglich darin zu lesen.

In der Ankündigung heißt es auch: „Die Produktion wird sich an die zuständigen Behörden wenden, um offiziell weitere Informationen zu geben.“ Laut Ángel Camarena, einem Fernsehnachrichtenreporter, wurde die Montage für die Dreharbeiten zu einem Film bereits am 8. April von der Insel entfernt.

