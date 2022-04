Was ist die gesündeste Art zu gehen

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





Als Transportmittel, als Sport oder einfach als Spaziergang... Gehen ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens. Aber machen wir es richtig? Haben wir genug davon genutzt? The Guardian interviewte Annabel Streets, Autorin von „52 Ways to Walk: The Surprising Science of Walking for Wellness and Joy, One Week at a Time“ (52 Ways to Walking: The Amazing Science of Walking for Wellness and Joy, eine Woche nach dem anderen).

Wie der Experte erklärte, hängt die beste Zeit zum Gehen von den Routinen jeder Person ab. „Wenn Sie nicht gut schlafen, müssen Sie in der ersten Stunde nach dem Aufwachen mindestens 10 Minuten laufen und draußen sein, um Ihrem Körper zu sagen, dass er innerhalb von 15 Stunden wieder einschlafen soll.“

Er fügt hinzu, dass eine weitere gute Option für diese Art von Menschen auch ein Spaziergang am späten Nachmittag ist, idealerweise in einem Wald. „Eine der Studien, die ich konsultiert habe, ergab, dass Menschen, die durch einen Kiefernwald gehen, die Wirkung ähnlich war wie die Einnahme einer Schlaftablette.“

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

Wenn der Spaziergang die Stimmung verbessern soll, sagt er natürlich: „Die Wissenschaft sagt, dass Sie auch früh gehen“.

Für diejenigen, die Morgen hassen, können abendliche Spaziergänge gut sein. Vor allem, wenn Vollmond ist. „Die durchschnittliche Person schläft bei Vollmond 20 Minuten weniger. Unsere Vorfahren hätten das Mondlicht als Verlängerung des Tages genutzt: Wir sind darauf ausgelegt, draußen zu sein.“

Was ist mit denen, die keinen Wald in der Nähe oder keinen Park haben, in dem Sie Sonne oder Mond sehen können. Was Streets empfiehlt, ist, auf Fraktale zu achten. „Ein Fraktal ist ein sich wiederholendes Muster, das oft in der Natur und absolut in der Architektur zu finden ist. Wenn wir ein Fraktal sehen, entspannen wir uns instinktiv: Unser Gehirn produziert Alphawellen, mit denen wir uns gut fühlen „, erklärt er.

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

Darüber hinaus rät der Experte davon ab, auf das Handy zu schauen: „Sie könnten von einem Auto angefahren werden. Und man kann die Vögel nicht singen hören. Eine Studie ergab, dass Vogelgezwitscher die Stimmung der Menschen in Städten hebt.“

Darüber hinaus fügte er hinzu, dass Cortisol sinkt, wenn der Horizont beobachtet wird, wenn der Horizont beobachtet wird. „Deshalb mögen wir die Ansichten“, erklärt er.

Eine weitere Empfehlung von Streets ist, nach einem Ort zu suchen, an dem Wasser ist, da die beste Luft zum Atmen beim Gehen voller negativer Ionen sein muss, was passiert, wenn das Wasser abstürzt, zum Beispiel in einem Wasserfall. „In einer Studie wurden verschiedene Gruppen von Pflegekräften verglichen. Eine Gruppe ging in der Nähe von Wasserfällen, eine andere blieb im Landesinneren und eine andere ging in den Bergen. Die Kaskadengruppe hatte viel weniger psychische Belastungen, eine größere Lungenkapazität und viel höhere Spiegel eines Antikörpers namens sekretorisches Immunglobulin, der in der Schleimhaut von Mund und Nase und in unserem Darm vorkommt „, erklärt er.

Um dieses Buch zu machen, gingen Streets barfuß, auf dem Rücken und bei Vollmond in großer Höhe durch Wälder. Mit Neugier als einziger Führer folgte er Flüssen und Pilgerwegen. Er versuchte energisch, achtsam zu gehen und Gerüche aufzuzählen, während er ging.

Die Ergebnisse sind in 52 kurzen Kapiteln zusammengefasst, die sich jeweils auf eine andere Art konzentrieren, einen täglichen Spaziergang oder, wie Streets es gerne nennt, einen Spaziergang zu genießen.

Der Experte bietet Dutzende innovativer Möglichkeiten, um jeden Alter und Fitnesslevel zum Laufen zu bringen. Studien zeigen, dass selbst ein sehr kurzer oder sehr langsamer Spaziergang viele Vorteile bietet. Das Gehen bei Kälte, Wind und Regen hat auch seine eigenen Belohnungen. Schlammfahrten verbessern nachweislich die Stimmung, fördern die Konzentration und lindern Asthma.

LESEN SIE WEITER: