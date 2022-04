Daniel Felipe Martínez ist der Meister der Baskenlandrundfahrt 2022

Die letzte Etappe der Baskenlandrundfahrt fand über 135 km zwischen Eibar und Arrate statt. Dort markierte der Berg die Unterschiede und die größte Schwierigkeit während des Tages. Er war sogar für einige Läufer von entscheidender Bedeutung, aber schädlich für andere, die dem Wettkampftempo nicht standhielten.

Remco Evenepoel von Quick Step Alpha Vinil und der Kolumbianer Daniel Felipe Martínez von Ineos Grenadiers starteten als Hauptprotagonisten des Rennens, da der Belgier in der Gesamtwertung führend war, während Martinez in nur 2 Sekunden Zweiter wurde.

Zunächst wollten einige Radfahrer von früh auf die Suche nach den Bergpunkten gehen, während der Kader ein regelmäßiges Tempo einhalten wollte, damit die Flucht nicht lange dauern kann, da von Anfang an angenommen wurde, dass die Definition des Titels auch durch das Spielen auf der Bühne gegeben würde.

Ineos Grenadiers verschärfte die Jagd und kümmerte sich um seine Hauptkarte, damit er vor dem Ende reagieren konnte.

Roglic, der bis zur vierten Etappe führend war, versuchte, das Rudel mit einem Angriff aus der Ferne zu verlassen, aber es funktionierte nicht, sondern verursachte die Bewegung von Daniel Martinez und anderen Fahrern wie Jonas Vingegaard von Jumbo Visma und Remco Evenepoel, die schließlich spät auf den Zug reagierten.

Über die 30 km bis zur Ziellinie fielen Enric Mas und Nelson Oliveira, als sie in der Gruppe waren, die Davide Formolo vom Team Emirates der VAE verfolgte, dem einzigen Läufer, der von der Flucht übrig blieb. Dies führte dazu, dass Daniel Martínez in eine Gruppe eingeteilt wurde, in der Remco mit Roglic, Soler und anderen Fahrern gejagt hatte.

Seitdem wurde der Kampf um das Erreichen der Hauptgruppe für den Soachuno ziemlich intensiv, der genug Chevrons aufstellen musste, um seinen Platz in der Gesamtwertung und die Gewinnchancen nicht zu verlieren.

In nur wenigen Sekunden teilten sie Martinez 'Gruppe unter anderem mit der des Russen Vlasov (Bora), Vingegaard (Jumbo Visma) und Pello Bilbao (Bahrain Victorious), als die Ziellinie 20 km entfernt war.

Daniel Martínez und Remco erreichten Gruppe 1 und dann die kolumbianische Linke, um Remco 14 km vor dem Ziel zu schneiden. Der Belgier atmete jedoch durch und holte ihn zusammen mit anderen Läufern ein.

Weniger als 10 km von der Ziellinie entfernt spielten Daniel und Remco einen Bonus, während der Europäer 3 Sekunden dauerte, während Martinez 2 und Pello Bilbao mit 1 belegte. Die letzten 7 Kilometer haben gestochen und es war hauptsächlich eine günstige Kulisse für einen Kletterer wie David de Formolo, wieder die Führung zu übernehmen, während er im Hintergrund von der Gruppe der Favoriten verfolgt wurde.

Später, 5 km vor dem Ziel, kam der junge Spanier Juan Pedro López (Trek Segafredo) hinter der Gruppe der Capos hervor, um nach Formolo zu suchen, um den Etappensieg anzustreben. Schließlich platzte Remco und konnte das Tempo seiner Rivalen beim letzten Anstieg nicht aufrechterhalten, weshalb er die Zeit und die Führung aufgab.

Der kolumbianische Radfahrer schaffte es, seine Bedingungen aufrechtzuerhalten und sogar ein Tempo voranzubringen, um das Beste von Remco zu trennen, wodurch er der virtuelle Anführer des Rennens war, als nur noch 4,5 km vor dem Ziel übrig waren.

Vlasov, Izagirre, der fiel und in die Gruppe zurückkehrte, folgte neben Vingegaard und Formolo dem Treten des Kaffeemanns, der sich als einer der Hauptfavoriten festigte, um beim Etappensieg zu bleiben.

Auf dem letzten Kilometer überholte Ion Izagirre del Cofidis seine Rivalen und nahm die letzte Etappe, während Daniel Martínez die Gesamtwertung für Kolumbien und Ineos Grenadiers gewann.

