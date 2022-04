Camila Osorio spielte verletzt in der WTA 250 in Bogotá und blieb auf dem Platz für diejenigen, die sie besuchten

Camila Osorio schied im Halbfinale der WTA 250 in Bogotá von der brasilianischen Tennisspielerin Laura Pigossi in zwei Sätzen mit Partials 7-5 und 7-6 (1) aus. Die Tennisspielerin versicherte bei einer Pressekonferenz, dass sie die ganze Woche über ein Muskelproblem in der Achillessehne ihres linken Beines schleppte, das es ihr nicht erlaubte, während des Wettbewerbs in vollem Zustand zu sein.

Im Dialog mit den Medien bestätigte die Cucuteña, dass die während Indian Wells erlittene Verletzung nicht zu 100% heilte, sodass ihre Leistung im Colsanitas Cup beeinträchtigt wurde. Aus diesem Grund musste Osorio Serrano das Spiel beenden, um medizinische Hilfe zu bitten und seinen Aufschlag zu ändern:

Trotz der Traurigkeit über die Ausscheidung dankte Maria Camila denen, die zum Central Court of the Country Club kamen, und feuerte sie während der Turnierwoche an. Außerdem versicherte er, dass er wegen ihnen vor Gericht geblieben sei und den Ruhestand aufgab:

Kolumbiens Nummer eins in der Frauenbranche sagte, sie werde weiter arbeiten, um ihre körperliche Verfassung zu verbessern, um den großen Turnieren der Welt gerecht zu werden. Er hat jedoch nicht verheimlicht, wie kompliziert es ist, unter Umständen wie denen in Bogotá geistig stark zu bleiben:

Schließlich bestätigte Maria Camila Osorio, dass sie nicht beim Billie Jean King Cup anwesend sein wird, an dem Kolumbien vom 13. bis 16. April in Ecuador teilnehmen würde. Die Rivalen der kolumbianischen Mannschaft sind Argentinien, Brasilien und Guatemala. Die Delegation der Kaffee-Tennisspieler wird auf Zementplätzen gegen ihre kontinentalen Kollegen antreten, um eine Quote in den Play-offs des Wettbewerbs zu erhalten, der am 11. November ausgetragen wird, noch zu bestätigen:

Die nächsten Maria Camila-Wettbewerbe werden in Europa stattfinden. Ihre Rückkehr vor Gericht hängt jedoch von den Prüfungen ab, die in den nächsten Tagen durchgeführt werden, um den Grad ihrer Verletzung zu bestimmen und auch den Zeitpunkt der Behinderung zu kennen. Das Finale der WTA 250 in Bogotá findet zwischen Laura Pigossi aus Brasilien und Tatjana Maria aus Deutschland statt, die beide aus der Qualifikationstabelle kommen.

