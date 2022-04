Zum Gedenken an seine 209-jährige Gründung feiert Barranquilla mit Theater und kulturellen Tänzen

Barranquilla feierte 209 Jahre seit seiner Errichtung als Stadt heute, Donnerstag, den 7. April, und anlässlich des Jahrestages der Gründung von La Arenosa bereitete das Kulturministerium ein Kompendium von Aktivitäten vor, darunter eine Wanderausstellung des Iberoamerikanischen Theaterfestivals von Bogotá, bestehend aus von vier Unternehmen.

So wird an diesem Donnerstag, den 7. April und Freitag, den 8. April, zwischen 4:00 Uhr nachmittags und 8:00 Uhr abends eine Gruppe der berühmten mexikanischen Catrinas die Straßen von Barrio Abajo und Rebolo zum Klang der Mariachis mit ihrer Auffälligkeit führen. Die Clowns von Mexiko werden den Park 11 de noviembre und das Heilige Herz nehmen.

Das Cali Popular Institute of Culture wird seinerseits die Versammlung „Desarraigo“ durchführen, mit der es eine große Karte Kolumbiens auf der Plaza de la Paz und dem Gran Malecón zeichnen wird. Während das Auditorium der Kulturfabrik die Bühne sein wird, auf der Talente willkommen sind, die mit ihrer Arbeit „La Tierra Insomne“ oder „La Puta Madre“ die District School of Art abgeschlossen haben.

Museo en vivo ist ein Programm des Barranquilla Carnival Museum zur Weitergabe des Wissens der Macher, das eine lebendige Begegnung mit ihren Geschichten, Traditionen und Ritualen ermöglicht, um das Wissen und das Wissen zu bewahren, das den Karneval von Barranquilla zu einem lebendigen Erbe für Kolumbien und die Welt macht.

Ebenso findet am Samstag, den 9. April, ab 17:00 Uhr ein Treffen zwischen Nachbarn des traditionellen Spiels „Chequitas“ und „Bola“ e Rapo im Rennen 53 mit der Calle 47, der sogenannten „Ecke der Bewegung“ in Barrio Abajo, statt.

Die Feier wird am 10. April fortgesetzt, wenn die Athleten des Rio am 21-km-Marathon von Barranquilla teilnehmen werden, einer Veranstaltung, die vom Free Triathlon Sports Club und der Universität der Küste organisiert wird und an der die Touristen selbst und die Touristen teilnehmen können, um die Marathonläufer zu treffen.

Darüber hinaus werden an den Wochenenden lokale Talente, Kunst-, Kultur-, Sport- und Makrofiguren zu Ehren des Karnevals von Barranquilla aktiviert, der 365 Tage im Jahr geöffnet sein wird, so das Bürgermeisteramt von La Arenosa.

Der für Barranquilla zuständige Bürgermeister Alfredo Carbonell gab bekannt, dass der Distrikt eine „große“ Agenda habe und dass er erwarte, dass die Gemeinde der Partei beitritt. Er stellte fest, dass der Distrikt Arbeiten durchführt, die die Stadt auf das „höchste“ Entwicklungsniveau bringen werden.

Carbonell sagte nach Informationen von El Heraldo auch, dass Arenosa sich darauf vorbereitet, weiterhin auf Projekte wie die Wiederherstellung des Mallorquín-Sumpfes und die Umwandlung von Barranquilla zu einer Stadt mit biologischer Vielfalt zu setzen.

„Wir setzen weiterhin auf Großveranstaltungen wie die Panamerikanischen Spiele 2027, um weiterhin Sport- und Kulturveranstaltungen auszurichten, um die Hauptstadt der Veranstaltungen zu sein, was sich in Beschäftigungs- und Unternehmertumsmöglichkeiten für die Menschen niederschlägt“, fügte der zuständige Bürgermeister hinzu.

Das Kultursekretariat des Bezirks, María Teresa Fernández, betonte, dass Barranquilleros eine positive Resonanz auf das Programm erhalten habe, das den 209. Jahrestag der Stadt feiert.

„Wir hatten viel Interaktion über soziale Netzwerke, in denen sie uns fragen, wie die Zeitpläne, die Theaterstücke, die kommenden Theaterkompanien und die anderen Ereignisse in der Stadt sind, haben ebenfalls große Erwartungen geweckt“, sagte Fernández.

