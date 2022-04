So wird TransMilenio während der Karwoche in Bogotá funktionieren

Transmilenio system buses are seen during rush hour before the start of a mandatory total isolation decreed by the mayor's office, amidst an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia January 7, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

In einer Erklärung erläuterte das Bürgermeisteramt von Bogotá, dass TransMilenio an den Tagen der Karwoche zu seinen normalen Öffnungszeiten und Betriebszeiten arbeiten wird.

Erstens, an den Feiertagen Donnerstag, den 14. und Freitag, den 15., wird das Fernleitungsnetz von Montag bis Samstag von 4.00 bis 22.00 Uhr zu denselben Betriebszeiten betrieben.

In Bezug auf die Busse des integrierten öffentlichen Verkehrssystems (SITP) schlug das Bürgermeisteramt vor, dass Benutzer die TransmiApp-Anwendung konsultieren, da die Fahrzeuge nicht gleichzeitig den Betrieb starten oder beenden. Mit diesem Tool können Passagiere Fahrten in Echtzeit überprüfen und so ihre Routen planen.

Die nationale Polizei hat den Karwochenplan „Be Passionate about Life“ ins Leben gerufen, an dem 90.000 Männer und Frauen teilnehmen, von denen 54.600 in dieser großen Woche ausschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit der Ruhe, dem Schutz und der Leichtigkeit des Reisens von Reisenden gewidmet sind.

Insgesamt 11.000 Männer und Frauen werden in 3.061 Kirchen und religiösen Tempeln als Polizei dienen, während 3.300 in 569 Sehenswürdigkeiten im ganzen Land stationiert sein werden.

Die Gesamtkomponente der Polizeikomponente zu Ostern umfasst auch: 29.000 Polizeibeamte für die Überwachung, 5.900 vom Ministerium für Verkehr und Verkehr, 2.500 für Tourismus und Umwelt (Direktion für Schutz und besondere Dienste), 600 von der Direktion für Betäubungsmittel, 300 von der Polizei Aviation Area, 1.500 Carabinieri, 3.200 vom Nachrichtendienst, 600 von der Direktion gegen Entführung und Erpressung, 700 von der Steuer- und Zollpolizei, 1.600 von der Direktion für Kriminalpolizei und INTERPOL sowie 7.500 von der Nationalen Schuldirektion.

Die Einrichtung verfügt derzeit über 31 Hubschrauber, 13 Flugzeuge und 35 Drohnen, um die Kontroll- und Überwachungsaufgaben aus der Luft zu unterstützen.

Am 7. April stellte Bürgermeisterin Claudia López die Sicherheitsmaßnahmen und den Mobilitätsplan vor, der während der Karwoche in der kolumbianischen Hauptstadt umgesetzt wird.

„Wir bereiten uns auf die Karwoche vor, eine ganz besondere Zeit des Nachdenkens für die Bürger und für diejenigen von uns, die sich zum katholischen Glauben bekennen“, sagte der Bürgermeister von Bogotá, der daran erinnerte, dass in dieser Zeit Tausende von Menschen aus Bogotá die Hauptstadt verlassen und auch Tausende von Touristen ankommen. Der Präsident versicherte, dass das Ministerium für Mobilität, die Verkehrspolizei und die Metropolregion Bogotá menschliche und logistische Teams für den Exodus- und Rückkehrplan eingerichtet haben, in dem schätzungsweise zwischen dem 8. und 17. April rund 760,00 Fahrzeuge mobilisiert werden.

In den neun Ausgangs- und Eingangskorridoren der Stadt wird es Ampelpläne, Transitausrüstung, Logistik und Kräne geben, die die Bewegung der Reisenden unterstützen, um reibungslos durchzuführen, sagte das Büro des Bürgermeisters.

Für die Rückkehr der Reisenden wird am Sonntag, dem 17. April, der regionale Gipfel und die Platte in Betrieb sein.

Vor Mittag gibt es keine Einreisebeschränkungen. Von Mittag bis 16 Uhr können nur Autos, deren letzte Ziffer des Kennzeichens eine gerade Zahl ist, nach Bogotá fahren. Zwischen 16 und 20 Uhr können nur Fahrzeuge mit ungeraden Kennzeichen dies tun.

Dieser regionale Gipfel und Teller war ein Erfolg. Er hat es den Menschen ermöglicht, ruhig, mit weniger Unfällen, mit größerem Durchfluss, angemessener und umsichtiger Geschwindigkeit und auf bequemere Weise zurückzukehren.

