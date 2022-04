Millionäre müssen diesen Freitag La Equidad besiegen, wenn er sich einen Platz in der nächsten Phase der kolumbianischen Meisterschaft sichern will

BOGOTÁ. 26 de febrero de 2022. Millonarios enfrentó a Cortuluá en el estadio El Campín, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)

Mit der Niederlage am letzten Tag verlor Millonarios nach seinem Sieg gegen Patriotas als Besucher die Spitze des Turniers, das jetzt Atlético Nacional gehört. In der Zwischenzeit hat La Equidad sein vorheriges Spiel gegen Deportivo Cali mit einem Ergebnis von 0-0 ausgeglichen. Die Blues und die Grüne Hauptstadt treffen sich diesen Freitag, den 8. um 8:00 Uhr abends. Das Spiel, das dem 15. Datum der Betplay League 2022 entspricht, wird im Stadion Nemesio Camacho El Campín ausgetragen.

Millonarios will keinen weiteren Sturz bereuen: 2 zu 3 beendeten ihr Spiel gegen America de Cali. In den letzten vier Tagen waren seine Ergebnisse unterschiedlich: Er hat drei Spiele gewonnen und das erwähnte an das grüne Team verloren. La Equidad seinerseits gewann in den letzten Spielen einen Sieg und drei Unentschieden.

Die letzten fünf Male, die sie im Turnier trafen, hatten alle möglichen Ergebnisse. Die Heimmannschaft erzielte zwei Siege, den gleichen Betrag für das Team, das als Besucher auftreten wird. In nur einem Spiel landeten sie gleichmäßig auf der Anzeigetafel.

Millonarios FC liegt auf dem dritten Platz und hat 29 Punkte (9 PG - 2 PE - 3 PP), sodass ein Sieg seine Teilnahme am Homerun der Meisterschaft sicherstellen würde. Während La Equidad 19 Einheiten hinzufügte und im Turnier den zehnten Platz belegt (4 PG - 7 PE - 3 PP), beginnt es, die Verlustspanne auszuschöpfen, um in die nächste Runde des Turniers vorzudringen.

Sport Tolima-Steinadler

Tag: 09/04

Zeit: 16:05

Stadion: Manuel Murillo Toro Stadion

Übertragung: Win/Win+

Union Magdalena-Patriotas Boyaca

Tag: 09/04

Zeit: 18:10

Stadion: Sierra-Nevada-Stadion

Übertragung: Win/Win+

Cali-Junior

Tag: 09/04

Zeit: 20:15

Stadion: Cali Sports Stadium

Übertragung: Win+

Envigado-Unabhängiger Santa Fe

Tag: 10/04

Zeit: 15:00

Stadion: Polideportivo Sur Stadium

Übertragung: Win+

Atletico National-America de Cali

Tag: 10/04

Zeit: 17:30

Stadion: Atanasio Girardot Stadium

Übertragung: Win+

Öl-unabhängige Allianz Medellin

Tag: 10/04 Uhrzeit: 19:35

Stadion: Daniel-Villa-Zapata-Stadion

Übertragung: Win+

Jaguare aus Cordoba-Once Caldas

Tag: 11/04

Zeit: 17:30

Stadion: Fußballstadion Jaraguay de Monteria

Übertragung: Win/Win+

Sport Pasto-Deportivo Pereira

Tag: 11/04

Zeit: 19:40

Stadion: Departmental Libertad Stadium

Übertragung: Win/Win+

Atletico Bucaramanga-Cortulua

Tag: 12/04

Zeit: 19:40

Stadion: Alfonso Lopez Stadion

Übertragung: Win/Win+

