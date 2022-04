Kongress: Entlastung von IGV für Produkte aus dem Basiskorb bedeutet Preissenkung um 15,25%

An diesem Donnerstag, dem 7. April, genehmigte die Plenarsitzung des Kongresses eine Initiative, die darauf abzielt, die Allgemeine Umsatzsteuer (IGV) zu entlasten Grundnahrungsmittel aus dem Korb der Grundfamilie (Huhn, Ei, Nudeln, Mehl, Fleisch ua). Wenn es also vollständig an den Endverbraucher übertragen würde, würden die Preise um 15,25% sinken.

Laut dem Professor und Finanzexperten an der Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, darf die Reduktionszahl nicht 18% betragen, da diese Zahl dem „Verkaufswert“ und nicht dem „Verkaufspreis“ entspricht, sondern dem endgültigen Betrag, der für ein Produkt gezahlt wird. Der Verkaufspreis entspricht dem Wert des Verkaufs zuzüglich der Mehrwertsteuer.

Die Initiative schlägt vor, die Befreiung von der Allgemeinen Umsatzsteuer (IGV) einzuführen, die die Einfuhr oder den internen Verkauf von Hühnern, Eiern, Milch, Weizenmehl, Nudeln, Zucker und Fleischprodukten besteuert. Es wird auch vorgeschlagen, einen Mechanismus für die Verwendung und Rückgabe der kumulierten IGV-Steuergutschrift zu schaffen, der den Erwerb von Rohstoffen und Betriebsmitteln sowie anderen Dienstleistungen, die bei der Herstellung entlasteter Lebensmittel verwendet werden, besteuert hätte.

Der Experte schätzt jedoch, dass der Prozentsatz der Preissenkung in der Praxis unter 15,25 Prozent liegen wird. Dies liegt daran, dass „Unternehmen den IGV von Käufen mit dem IGV of Sales (Steuergutschrift) zurückgefordert haben, und wenn das Endprodukt entlastet wird, wird die für einige Einkäufe gezahlte Mehrwertsteuer zu einer „Kostenüberschreitung“. Dies bedeutet, dass der Betrag für die Zahlung der Mehrwertsteuer nicht wieder eingezogen wird, an den Verbraucher überwiesen wird.

Der genehmigte Standard gilt ab dem ersten Kalendertag des auf das Datum seiner Veröffentlichung folgenden Monats bis zum 31. Dezember 2022.

WAHL IM KONGRESS

Aufgrund der Demonstrationen der Bürger über den Preisanstieg des Familienkorbs wurde der Vorschlag von 97 Kongressabgeordneten mit neun Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen unterstützt. Anschließend wurde er mit 96 Stimmen dafür, zehn Gegenstimmen und einer Enthaltung vom zweiten Wahlgang entlassen.

Darüber hinaus ist Anhang I-A in den einzigen bestellten Text des Gesetzes über die allgemeine Umsatzsteuer und die selektive Verbrauchssteuer aufgenommen, die durch das Oberste Dekret 055-99-EF genehmigt wurde.

Es wird jedoch festgestellt, dass der Antrag auf Rückerstattung der kumulierten und nicht verwendeten Steuergutschrift alle drei Monate und für einen Mindestbetrag von einer Steuereinheit (ITU) eingereicht werden kann. Das Formular, die Fristen und andere Bedingungen werden von Sunat geregelt.

Gleichzeitig ist als abschließende Zusatzbestimmung vorgesehen, dass durch ein vom Wirtschaftsminister gebilligtes oberstes Dekret die für die Anwendung des Gesetzes erforderlichen Vorschriften festgelegt werden.

Die ergänzende Übergangsbestimmung bezieht sich auf die Tatsache, dass die Exekutive mit der Bildung einer multisektoralen Kommission beauftragt ist, die sich aus einem Vertreter der Ministerien für Wirtschaft, landwirtschaftliche Entwicklung und Energie zusammensetzt, um die Senkung der Kosten für Lebensmittelprodukte und -mechanismen zu bewerten profitieren Sie vom Amazonas.

Es wird auch festgestellt, dass Sunat und Indecopi für die Überwachung der Verkaufspreise von Lebensmitteln an den Endverbraucher verantwortlich sein werden, die Teil des grundlegenden Familienkorbs sind.

„Es war möglich, bei der Befreiung von IGV zu genehmigen, dass einige Produkte im Familienkorb gefunden werden, und ich denke, dies ist sehr wichtig, da dies dazu beitragen wird, den Familien, die all diese Tage unter der Preiserhöhung gelitten haben, eine Pause einzulegen. Ich denke, wenn der Kongress der Republik gemeinsame Punkte hat, kommen wichtige Projekte heraus „, sagte die Kongressabgeordnete Rosangella Barbarán gegenüber Radio Exitosa.

