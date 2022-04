Gefährliche Bakterien kommen in Lebensmitteln der PAE in einer Gemeinde von Meta vor

Am 7. April enthüllte das Office of the Comptroller General der Republik in einem Bericht eine ernste Situation, die die Gesundheit von Minderjährigen in der Bildungseinrichtung San Lorenzo in Castilla La Nueva in Meta gefährden könnte.

Dem Dokument zufolge wurden insgesamt Coliforme und fäkale Coliformen/Escherichia Coli in dem gebackenen Huhn gefunden, das den Schülern dieser Einrichtung im Rahmen des Schulernährungsplans serviert wurde, den El Tiempo sammelte.

Laut der Veröffentlichung des Comptroller's Office, die der Zeitung bekannt ist, wurden Risikofaktoren bei Lebensmittelhandlern und beim Umgang mit festen und flüssigen Abfällen festgestellt.

In Bezug auf den Bericht argumentierte das Bildungsministerium von Castilla La Nueva, dass dies ein Interpretationsfehler beim Lesen der Analysen ist, die in den Händen des Comptroller's Office liegen und vom Gesundheitsministerium durchgeführt wurden.

Nach Angaben des Bürgermeisteramtes werden dort strenge Überwachungs- und Kontrollmethoden der PAE durchgeführt, die Hand in Hand mit Eltern, Schülern und Lehrern arbeiten.

Bisher wurden in diesem Schuljahr in Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca und Meta mögliche Ausbrüche von lebensmittelbedingten Krankheiten (ETS) bei Mahlzeiten gemeldet, die vom School Food Plan (PAE) geliefert wurden. Das Ministerium für nationale Bildung (MEN) überwacht über seine Food for Learning Unit (UAPA) und das Gesundheitsministerium (MinSalud) Fälle, und einige der betroffenen Minderjährigen wurden medizinischen Tests unterzogen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass der erste mögliche ETA-Fall am 28. Februar in Boyacá festgestellt wurde. Bei der Durchführung der Voruntersuchungen stellte das Gesundheitspersonal, das die betroffene Person behandelte, fest, dass der Fall mit den von der PAE bereitgestellten Lebensmitteln zusammenhängen könnte, und kontaktierte MinSalud. Unmittelbar führte das National Liaison Center (CNE), das dem oben genannten Portfolio angegliedert war, die entsprechenden Analysen durch und meldete UAPA an.

Bei gründlichen Untersuchungen stellte die Abteilung Lebensmittel für das Lernen besorgniserregende Fälle fest, insbesondere in Boyacá. Nach Angaben des Bildungsministeriums wurden nicht einmal in einem Jahr so viele Fälle von ASD gemeldet wie solche, die in den letzten zwei Wochen bekannt waren.

„Es ist eine Situation, die aufgrund der Anzahl praktisch gleichzeitiger Warnungen in derselben zertifizierten Gebietseinheit in nur einem Monat überrascht und besorgniserregend ist, wenn diese Anzahl von Berichten in nicht einmal einem ganzen Jahr erreicht wurde“, sagte Juan Carlos Martínez Martínez Martín, Direktor des Food to Learn Unit (UAPA), am 15. März im Dialog mit RCN Mundo.

Es wurde detailliert beschrieben, dass es in Boyacá fünf Gemeinden gibt, in denen Fälle von ASD festgestellt wurden: Paipa, Sáchica, Belén, Soatá und Socotá. Den veröffentlichten epidemiologischen Berichten zufolge standen die Ursachen der Infektionen im Zusammenhang mit einem Bakterium namens Bacillus Cereus, das in Nutralac-Vollmilchpulver enthalten war und über das EAP geliefert wurde.

LESEN SIE WEITER: