Die USA sanktionieren ein russisches Unternehmen, das 30% der weltweiten Diamanten produziert

(Bloomberg) - Das US-Finanzministerium hat die Sanktionen gegen den russischen Diamantenminenarbeiter Alrosa PJSC verlängert und möglicherweise rund 30% des weltweiten Rohsteinangebots abgeschnitten.

Die Kunden von Alrosa sowie andere Kollegen müssen laut einer Lizenz des US Office of Foreign Assets Control alle Geschäfte mit dem staatlich kontrollierten russischen Bergbauunternehmen bis zum 7. Mai einstellen. Alrosa lehnte eine Stellungnahme ab.

Alrosa produziert ungefähr die gleiche Menge an Edelsteinen wie De Beers, das ikonische Diamantenunternehmen, das bis Anfang dieses Jahrhunderts das Monopol hatte. Russland konkurriert mit Botswana als dem weltweit größten Diamantenproduzenten, während die USA mit etwa der Hälfte aller Verkäufe der wichtigste Markt der Branche sind.

US-Beschränkungen erhöhen den Druck auf Alrosa, da das Risiko von Quersanktionen Käufer aus anderen Regionen abzuschrecken droht. Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich haben zuvor nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Sanktionen gegen das Bergbauunternehmen verhängt. Die Hauptmärkte in Alrosa, das rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigt, sind die USA und Asien, einschließlich Indien.

Im vergangenen Monat kündigten die Juweliere der Vereinigten Staaten Tiffany & Co. und Signet Jewelers Ltd. an, sie würden den Kauf neuer in Russland abgebauter Diamanten einstellen, da der Druck auf Unternehmen zunimmt, die Produkte des Landes aus ihren Lieferketten zu entfernen.

Originalnotiz:

US-Sanktionen Russischer Bergmann produziert 30% der Diamanten der Welt

Weitere Geschichten wie diese sind auf bloomberg.com verfügbar

©2022 Bloomberg L.P.