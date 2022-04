Asopartes: Rückgang des Autodiebstahls in Kolumbien

Vista de congestión vehicular en Santiago (Chile), en una fotografía de archivo del 8 de octubre del 2021. EFE/Elvis González

Mit einer Reduzierung von 3,5% in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022, was durch 1.443 gestohlene Einheiten im Vergleich zu 1.495 im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 dargestellt wurde, lieferte Asopartes den Restbetrag des Fahrzeugdiebstahls in Kolumbien.

Bei Motorrädern, so die Gilde, war der Rückgang drastischer: 4.600 im Zeitraum von zwei Monaten, im Gegensatz zu den 5.156, die 2021 gestohlen wurden.

Er berichtete auch, dass die am meisten gestohlenen Autoteile in Kolumbien Reifen mit 32%, Seitenspiegel mit 31% und Fahrzeugkennzeichen mit 13% waren.

In Bezug auf den Diebstahl von Autoteilen versicherte die Nationalpolizei, dass tatsächlich Autoteile vorgelegt wurden. Die nationale Polizei meldet einen Rückgang der gemeldeten Fälle, in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 waren es 1.358 Einheiten auf 1.323 im Jahr 2022.

Diese Zahlen wurden im Rahmen des jährlichen Asopartes-Treffens in Bogotá vorgelegt. Bei dieser Veranstaltung sagte Carlos Andrés Pineda, Präsident der Gewerkschaft, dass „Obwohl diese Gesamtzahlen zufriedenstellend sind, gibt es Bedenken hinsichtlich des gelegentlichen Anstiegs des Fahrzeugdiebstahls in Bogotá und Barranquilla, die einen Anstieg des Fahrzeugdiebstahls um 16,7% bzw. 14,3% aufweisen. In ähnlicher Weise liegt der Motorraddiebstahl in der Hauptstadt bei über 5,4 Prozent“,

Infolgedessen forderte der Führer energische Maßnahmen der Bezirksbehörden. Darüber hinaus bestand er auf einer Abstimmung mit dem Büro des Bürgermeisters, damit sie in Abstimmung mit dem Mobilitätssektor starke Ergebnisse gegen die Anzahl der Diebstähle liefern.

Pineda war der Ansicht, dass jeder Diebstahl eine Kette von Auswirkungen fördert, da bei einem Fahrzeugdiebstahl kriminelle Banden dahinter stehen, die die Arbeit unterteilen, z. B. das Zerstückeln des gestohlenen Fahrzeugs und den anschließenden Verkauf auf dem Schwarzmarkt in Stücken, was ein negativer Kreislauf für den Sektor ist.

Reunión de motociclistas colombianos, antes de la pandemia (Colprensa - Luisa González)

Er bestand auch darauf, dass Antioquia, Cundinamarca und Valle sich nach Abteilung in der Grafik auszeichnen, mit der höchsten Anzahl von Motorraddiebstählen im Februar. Im Vergleich dazu übertrifft eine einzelne Abteilung die kumulierten im Januar und Februar, also Atlántico, das einen Anstieg von 11,3% verzeichnete; Cundinamarca hingegen erreicht 4,7%.

Die Autoteilegewerkschaft gab an, dass die Zahl der Diebstähle von Autoteilen, obwohl sie im Vergleich zu 2021 minimal ist, die Wettbewerbsfähigkeit und das Ansehen der Fahrzeugteilindustrie verringert und Millionen von Arbeitnehmern betrifft, die auf Legalität setzen.

Pineda warnte davor, dass eine der besten Möglichkeiten, die Diebstahlrate zu senken, sei es Motorräder oder Teile, darin besteht, den Kauf gebrauchter Ersatzteile einzustellen, da „dies zu skrupellosen Banden führt, die diesen Mechanismus zum Stehlen, Ziehen von Fahrzeugen und natürlich zum Reduzieren ihrer Teile nutzen“.

Unnötig zu erwähnen, dass laut Andemos die meistverkauften Motorradmarken in Kolumbien in diesem Jahr sind: Yamaha (59.582 Einheiten), Bajaj (45.728), AKT (44.963), Honda (41.844), Victory (35.801), Suzuki (30.992), TVS (22.981), Hero (16.529), Kymma (5.052) und Benelli (4.052) 535).

