Achtung Schüler: Vom 18. bis 21. April werden die Saber 3., 5., 7. und 9. Tests angewendet

In den letzten Stunden gaben das Ministerium für nationale Bildung und das Kolumbianische Institut für die Bewertung der Bildung (Icfes) bekannt, dass zwischen dem 18. und 21. April Säbeltests für die Klassen 3, 5, 7 und 9 stattfinden werden.

In diesem Jahr wird der Test auf 200.000 Schüler aus 1.300 Bildungsstätten angewendet, die in den 32 Abteilungen des Landes ausgewählt wurden.

„Ich bin dankbar für die Unterstützung von Rektoren, die dauerhaft für die Gemeinde arbeiten, und ich fordere sie auf, diesen Monat daran zu arbeiten, die Säbeltests 3., 5., 7. und 9. unter der Papier- und Bleistiftmodalität durchzuführen. Denken Sie daran, dass die virtuelle Komponente im vergangenen Jahr abgehalten wurde“, sagte der Bildungsminister, Maria Victoria Angulo.

Er fügte hinzu, dass es mit diesen Tests möglich sein werde, herauszufinden, wo diese pädagogischen Herausforderungen im Land liegen, und als Beitrag zur Gestaltung einer Politik dienen werde, die näher an den Anforderungen jeder Region und jeder Bildungseinrichtung liegt.

Die Generaldirektorin von Icfes, Mónica Ospina Londoño, warnte ihrerseits davor, dass die Institution „einen strukturierten Prozess im Land verlassen und eine Grundlage für die Überwachung vollständiger Schulverläufe von der Grundschule bis zur Mittelschule schaffen und so eine der wesentlichen Komponenten festigen will. der kontinuierlichen Verbesserung der Bildungsqualität in Kolumbien“.

Der Beamte erinnerte auch daran, dass die Kinder und Jugendlichen, die diese Säbeltests am 3., 5., 7. und 9. der Grund- und Sekundarschulbildung ablegen werden, in diesem Jahr die Klassen 4, 6, 8 und 10 studieren.

In Bezug auf die Bewertung dieser Tests stellte der Direktor von Icfes klar: „In diesem neuen Zyklus und der Grundlinie des 3., 5., 7. und 9. Tests von Saber werden wir neben der Bewertung verschiedener Wissensbereiche ergänzende Informationen über die Entwicklung sozio-emotionaler Fähigkeiten und einige damit verbundene Faktoren, die zusammenhängen und möglicherweise einen Schwerpunkt auf der Entwicklung der Kompetenzen der Studierenden haben“.

Nach Angaben des Ministeriums werden die zu bewertenden Studenten daher Tests zu Kommunikationsfähigkeiten in Sprache, Lesen und Mathematik vorlegen. Und für fünfte, siebte und neunte Studierende werden sie Tests in Naturwissenschaften und Umweltbildung, Bürgerdenken und schließlich kommunikativen Sprachfähigkeiten mit einem Schreibtest vorstellen.

MinEducation und Icfes stellten fest, dass drei Hilfsfragebögen auch angewendet werden, um sozioökonomische Informationen, damit verbundene Faktoren und sozio-emotionale Fähigkeiten der Schüler zu sammeln. Lehrer und Gruppenleiter müssen auch den zweiten oben genannten Fragebogen einreichen.

Icfes stellte außerdem klar, dass die Bildungseinrichtungen, die an den Tests teilnehmen werden, aus einer Stichprobe ausgewählt wurden, da die Vertretung unter anderem nach der Art der Bildungseinrichtung (offiziell, inoffiziell) und ihrem Standort (städtisch, ländlich) angestrebt wurde.

In diesem Zusammenhang erklärte das Bildungsministerium: „Da es sich um einen Stichprobe- und kontrollierten Test mit nationaler und regionaler Vertretung handelt, wird 2022 ein allgemeiner Bericht veröffentlicht und es wird keine Ergebnisse auf Ebene der Bildungseinrichtungen geben“.

Darüber hinaus sah diese Anwendung ein Musterdesign vor, das die Erstellung von Schätzungen auf Abteilungsebene ermöglichen würde.

