„The Bubble“ ist eine Satire der Filmindustrie während der Pandemie, insbesondere der Kinokassen, die nicht wissen, wann sie aufhören sollen. (Netflix)

Es gab mehrere Versuche, die Pandemie in Filmen darzustellen. Einige besser, andere unbekannt, viele nur Ausreden, um mit wenig Ressourcen zu filmen und nicht vor Langeweile zu sterben. Aber The Bubble (The Bubble) ist vielleicht die erste High-Budget-Komödie und berühmte Stars, die sich kritisch dem Wahnsinn der Pandemie nähern. Nicht nur das: Gleichzeitig macht er eine Satire über die Welt des Kinos, insbesondere über die Kinokassen-Franchise-Unternehmen, die nicht wissen, wann sie aufhören sollen.

In diesem Fall ist Cliff Beasts die Serie von Filmen, die für The Bubble erfunden wurden. Eine erfolgreiche Saga, von der ein sechster Teil gedreht wird, weshalb sich die Besetzung in einem Herrenhaus auf dem englischen Land wiedervereinigt, um inmitten einer Pandemie in einer Blase filmen zu können.

Zwischen dem Wahnsinn der sozialen Auswirkungen des Coronavirus und den Persönlichkeiten der Schauspieler wird das Filmen immer komplizierter. Der Regisseur, der früher ein unabhängiger Filmemacher war, steht unter dem Druck des Produzenten und der Studioleiter, während alle Dreharbeiten mit Greenscreens im Hintergrund stattfinden, in einer säurekritischen Bemerkung darüber, wie das aktuelle Kino entsteht.

Der Filmemacher, Drehbuchautor und Produzent ist Judd Apatow, fast ein Held der amerikanischen Komödie in den letzten Jahrzehnten: Er führte Regie bei Filmen wie Virgin at 40, Slightly Pregnant, Funny People, The King of Staten Island und produzierte unter anderem Happy Gilmore, The Cable Guy, Best of My Weddings, Anchorman, Ladies at War. Es gibt keinen erstklassigen zeitgenössischen Komiker, der nicht an einem von Apatow produzierten, inszenierten oder geschriebenen Film teilgenommen hat.

Es ist der Ruhm des Regisseurs, der es ihm ermöglicht hat, eine so wichtige Besetzung zusammenzubringen und - ohne Namen zu erwarten - mehrere überraschende Kameen berühmter Persönlichkeiten zu bekommen. Karen Gillan, Iris Apatow, Peter Pascal, Leslie Mann, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key und Kate McKinnon sind einige der Hauptfiguren. Besiegte Schauspieler, Drogenabhängige, Eheprobleme oder unaussprechliche Geheimnisse. Vertraute Geschichten, die in vielen Satiren zu sehen sind, obwohl Apatow hier Momente ungewöhnlicher Wildheit erreicht. Man muss sich immer noch daran erinnern, dass sich Filmleute gerne über sich lustig machen. Jeder hat seinen Moment, aber es ist Pascal in seiner Rolle als wahnhafter Schauspieler, der etwas erreicht, das über Spott hinausgeht.

Der Film erinnert zu sehr an A Movie War (Tropic Thunder, 2008) unter der Regie von Ben Stiller mit Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black und Tom Cruise. Im Vergleich ist klar, dass es nicht auf diesem Niveau ist.

Apatow blickt mit etwas Misstrauen auf die Welt des Kinos, die mit so viel Greenscreen im Hintergrund gedreht wurde, und noch mehr auf Regisseure, die sich unabhängig nennen und alle ihre Prinzipien aufgeben, um etwas zu tun. Unerwartet erzielt es jedoch die besten Ergebnisse, wenn es den Wahnsinn der Zeit der Pandemie zeigt, wenn es einige der lächerlichen Situationen und autoritären Misshandlungen untersucht, unter denen Menschen gelitten haben. Dieses Delirium balanciert The Bubble aus, das in anderer Hinsicht nicht so originell ist und in sehr schlechten Witzen verloren geht, bevor es sagt, was es will.

Im Vergleich zum Rest von Judd Apatows Filmografie ist dieser auf Netflix verfügbare Film trotz seiner vielen guten Momente ein Rückfall. Aber wenn viele vergessen haben, was die Menschheit in den letzten zwei Jahren erlebt hat, erinnert uns The Bubble vielleicht an einige Dinge, die hier lustig sind, aber nicht in der Realität waren.

