Natiruts kehrt nach Lima zurück und wird am 26. Mai vorgestellt

Natiruts hat gerade eine neue internationale Tournee angekündigt, bei der Peru seine Reise nicht bewältigen konnte. Aus diesem Grund werden sie am 26. Mai im Plaza Arena - Jockey Club von Peru auftreten, um sich wieder mit ihrem Publikum zu verbinden und im Chor ihre Klassiker wie „I Want to Be Happy Também“, „Andei Só“, „Sorri, Sou Rei“, „Me Namora“ zu singen und unter anderem Hits.

Seine Rückkehr in unser Land wird ein besonderer Moment sein, um Songs von seinem neuesten Album „Good Vibration — Vol. 1″ zu präsentieren. Es wurde 2021 veröffentlicht, dem Jahr, in dem die Band ihr 25-jähriges Bestehen ihrer Karriere feierte. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Material von Tony Maserati (der mit Beyoncé und Ariana Grande zusammenarbeitete) gemischt und von Felipe Tichauer gemeistert wurde. Es sind die Teilnahme von Pedro Capó, Ziggy Marley, Debi Nova, Macaco, Yalitza Aparicio und vielen anderen großen Künstlern.

Zum Thema „Todo bien“ mit dem Puertoricaner Pedro Capó kommentierte der Bandleader Alexandre Carlo zur Halbzeit X, dass die Single „eher eine Umarmung einer Mutter für alle ist, die denken, dass alles besser werden kann“.

„Viele haben geliebte Menschen verloren und ich denke, dieses Lied hat diese positive Energie“, fügte er hinzu und bemerkte, dass sie sehr zufrieden mit der Reaktion der Menschen sind, die immer gut waren. „Sie erhöhen unsere astrale und gute Stimmung. Viele Menschen haben uns von sehr emotionalen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Lied erzählt, selbst bei Menschen mit psychischen Schwierigkeiten wie Depressionen und Angstkrisen aufgrund von Haft „, sagt Carlo.

25 JAHRE ERFOLG

Natiruts hat mehr als eine Milliarde Aufrufe auf Youtube. „Die Band begann in Brasília unter dem Namen Nativus. Es wurde 1996 von Alexandre Carlo gegründet, der zu dieser Zeit Student war. Er trat auf dem Universitätskreis der Bundeshauptstadt auf und hob sich in der lokalen Szene hervor, bis sich die Gelegenheit bot, die erste CD in Rio de Janeiro aufzunehmen. Von da an ging die Geschichte der Band auf Wege, die sich die Mitglieder selbst nie vorstellen konnten. Derzeit haben sie 9 Discs und drei DVDs veröffentlicht.

„Es ist die Treue zu dem, was wir glauben, die uns die ganze Zeit dort gehalten hat“, sagt Alexandre Carlo. „Der Mut, nicht der Mode zu folgen, um sich beim Komponieren von Songs an Marktprobleme anzupassen. Die Lieder müssen einen spielerischen, spirituellen Ursprung haben. Die Marktakzeptanz ist nur eine Folge davon.“

NATIRUTS KARTEN

Tickets werden ab dem 6. April bei Teleticket zum Verkauf angeboten. Sie können ihre Tickets ab S/.149 kaufen und es gibt einen Rabatt von 15% für jede Zahlungsmethode vom 6. bis 12. April und/oder der Vorrat reicht.

