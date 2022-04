Mit Schreien und Unhöflichkeit: So schimpfte der „Chapito“ Sánchez in der Umkleidekabine von Chivas

Chivas fährt mit einer nicht überzeugenden Leistung fort. Trotz der internen Änderungen, die der Vorstand vorgenommen hat, um die Ergebnisse des Guadalajara-Clubs zu verbessern, belegten sie bis zum 12. Spieltag der Liga MX den 13. Platz mit 13 Punkten, was ein Bereich außerhalb des Playoffs für die Liga wäre.

Der Ärger und die Unzufriedenheit haben die Spieler bereits erreicht, und Jesús Chapito Sánchez war derjenige, der die Rolle des Führers übernahm, um bessere Leistungen von den Fußballern zu fordern. An diesem Mittwoch, dem 6. April, wurde in sozialen Netzwerken ein Video ausgestrahlt, in dem der „Hinter den Kulissen“ dessen, was in der Tapatio-Umkleidekabine gelebt wird, aufgezeichnet wurde.

Die Aufnahme entspricht dem ChivaTV-Portal, in dem der Moment festgehalten wurde, als Jesús Sánchez gegen seine Teamkollegen explodierte, um die Ergebnisse zu erzielen, die sie während der Ausgabe des klassischen Tapatio am 11. Tag der Meisterschaft erzielt hatten.

Es sollte daran erinnert werden, dass es das letzte Spiel war, das Chivas gespielt hat, seit er sein Spiel gegen Monterrey verschoben hat. Die Bilder zeigen, dass sowohl Trainer als auch Fußballer der Brandrede von Jesús Sánchez Aufmerksamkeit schenkten.

Die äußerste Rechte maß seine Worte nicht, da er Unhöflichkeit und eine hohe Lautstärke verwendete, um sich auf seine Kollegen zu beziehen. Sein Ärger war offensichtlich, weil der Atlas-Kader in diesem Spiel ein Unentschieden retten konnte und trotz der Bemühungen der Schüler von Marcelo Michel Leño dies nicht taten.

Das erste, worauf er hinwies, ist, dass er die „Beschwerden“ des Teams bereits satt hatte, weil er gezeigt hat, dass es Teamkollegen gibt, die sich im Club überhaupt nicht wohl fühlen und sich entschuldigen, auf dem Platz nicht ihr Bestes zu geben, wie El Chapito sagte:

Er sprach auch vom Gewicht des rot-weißen Hemdes und sagte, dass sowohl der Verein als auch die Fans den Schild und das Vermächtnis des Guadalajara-Clubs sehr bedeuten. Deshalb habe er einen großen Wert und wiederholte seine Botschaft an seine Teamkollegen, damit sie mehr auf dem Platz geben, wenn sie die Uniform tragen.

Obwohl er zuerst gegenüber seinen Teamkollegen behauptete, nahm er auch die Rede auf und hatte das Gefühl, dass er auch nicht mit gebührender Verpflichtung gespielt habe.





