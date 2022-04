Ein Lauffeuer im Parque Isla Salamanca (Magdalena) bedroht die Luftqualität in Barranquilla

Eine große Rauchsäule aus dem Sektor „Las Playitas“, die sich im geschützten Bereich der Straße zum Parque de la Isla Salamanca im Departement Magdalena befindet, kam in den letzten Stunden in der atlantischen Hauptstadt an.

Der Waldbrand hat einen erschwerenden Faktor und ist die Topographie dieses Naturparks, einer Gruppe kleiner Inseln, die von Mangroven umgeben und durch Kanäle verbunden sind. Durch diese Tatsache sind Feuerwehrleute mit Motorpumpen und Macheten eingedrungen, um sich durch die Vegetation zu bewegen.

Für Margarita Velázquez, Kommandeurin der Feuerwehr von Sitionuevo, betonte er, dass an diesem Donnerstag Brandschutzmaßnahmen beginnen werden, da das Hilfspersonal auf dem Weg ist, das Ausmaß des Feuers zu bestimmen und den Aktionsplan angesichts der topografischen Bedingungen des Gebiets festzulegen. Velasquez schloss den Einsatz von Luftunterstützung zur Eindämmung der Flammen nicht aus.

In Bezug auf die Rauchsäule, die in Barranquilla angekommen ist, berichtete der Kommandant: „Das Feuer ist ziemlich hoch, die Brigaden des Parks und fünf Einheiten unserer Feuerwehr fahren dorthin, um zu sehen, wie die Gegend ist und ob ab diesem Mittwoch ein Angriff erforderlich ist“.

Nationalparks: bereit für Ostern

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

Es sei darauf hingewiesen, dass der Isla de Salamanca Park eines der Ziele ist, die Kolumbianer und Touristen für die Feierlichkeiten der großen Woche, die an diesem Wochenende beginnen, geschätzt werden. Derzeit haben sich die Behörden nicht zur Eröffnung des Parks nach diesem Umweltereignis geäußert.

Für den Direktor der Nationalen Naturparks in Kolumbien, Orlando Molano Pérez, sollte die Ankunft der längsten Urlaubsbrücke des Jahres der ideale Ort sein, um diese Räume zu genießen und gleichzeitig ihre biologische Vielfalt zu respektieren.

In Bezug auf die Kampagne „One Use, Many Damages“ hoben die kolumbianischen Nationalparks die Schädigung der in Parks lebenden Arten durch Kunststoffe hervor. In diesem Fall sind Meerestiere hauptsächlich betroffen, da bei Vorhandensein von Behältern Besteck, Zigaretten und anderen Elementen aus Kunststoff am Ende schwer betroffen sind.

In Bezug auf dieses Problem berichtete Orlando Molano, dass das Unternehmen bei der Erfüllung dieses Mandats zur Erhaltung dieser Schutzgebiete auf dem neuesten Stand ist: „Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass keine Kolumbianer Einwegplastik in unsere Schutzgebiete bringen. Ich lade sie ein, den Einweggebrauch zu verlassen Flaschen und bringen Sie Ihre kleinen Flaschen mit, aber vor allem lade ich Sie ein, unser Natur- und Kulturerbe in Kolumbien weiterhin zu schützen.“

