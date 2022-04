Ein Computerstudent entdeckte, dass pornografische Videos aus Büros des chilenischen Finanzministeriums heruntergeladen wurden

Zwei pornografische Videos wurden diese Woche über Netzwerke der chilenischen Regierung heruntergeladen, was im Land zu Kontroversen führte.

Die Enthüllung wurde von einem Informatik-Studenten der Universidad Federico Santa María de Viña del Mar gegeben, der bereits im Februar dieses Jahres veröffentlicht hatte, dass jemand illegal Kapitel der Peacemaker-Serie heruntergeladen hatte, auch von einer IP, die mit dem Untersekretär von verbunden ist Finanzen.

Radio Bío Bío veröffentlichte, dass er Sebastián Guevara heißt, 19 Jahre alt.

Laut chilenischen Medien traf der Student beide Ergebnisse, indem er Daten aus der Liste der IP-Adressen, die von der Regierung zur Bearbeitung auf Wikipedia verwendet wurden, mit Informationen kreuzte, die von einer Website namens „I Know What You Download“ bereitgestellt wurden.

Laut der Beschreibung seiner Bilder gehören die fraglichen Filme zu „BlackedDraw“ und „MomsTeachSex“, Franchise-Unternehmen der Unternehmen Vivid und Nubiles.

Im Detail zeigt die Beschreibung der Torrents, dass es sich um Filme handelt, in denen die Schauspielerinnen Liya Silver bzw. Skylar Snow aufgeführt sind.

Der Download wurde am vergangenen Dienstag, dem 5. April, in der Nacht von einer IP durchgeführt, die mit dem Unterstaatssekretär für Finanzen verbunden war.

Alle Informationen wurden dem Team zur Reaktion auf Computersicherheitsvorfälle der Regierung gemeldet.

Die Behörden haben sich zu dieser Angelegenheit nicht geäußert, obwohl der Unterstaatssekretär für Finanzen laut Bío Bío weiß, was passiert ist, werden sie die Episode untersuchen und geeignete Maßnahmen ergreifen.

Sicherheitsexperten sind der Meinung, dass die Methode des Herunterladens über Torrent neben der Art der heruntergeladenen Inhalte ein Sicherheitsrisiko darstellt, das von Regierungsbehörden nicht eingegangen werden sollte.

Fernando Lagos Berardi, dem Direktor des Cybersicherheitsunternehmens Nivel4, zitiert von Bio Bío, erklärte, dass Institutionen wie Banken, Einzelhandel und Regierung über Mechanismen verfügen müssen, um diesen theoretisch böswilligen Verkehr zu schützen und zu erkennen.

„Was Sie herunterladen, kann verfälscht sein, es kann Malware enthalten. Wenn Sie es später ausführen oder installieren, kann dies Geräte betreffen, die mit demselben Netzwerk verbunden sind. Es könnte sich im Fall von Malware ausbreiten „, sagte Berardi gegenüber dem chilenischen Radio.

