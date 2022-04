Die venezolanische Opposition wies Chavismos Drohungen zurück, Juan Guaidó einzusperren

El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla hoy durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

Die venezolanische Opposition unter Führung von Juan Guaido lehnte am Donnerstag den „neuen Ansturm“ des Regimes gegen den Interimspräsidenten und die ihn begleitende Gruppe ab, die der Generalprüfer des karibischen Landes, Elvis Amoroso, kündigte an, den mutmaßlichen Diebstahl von Ressourcen aus dem Parlament in der Zeit des Antichavista-Blocks anzuprangern verantwortlich (2016-2021) und drohte sogar mit der Inhaftierung des Oppositionsführers.

„Die Erklärung von Herrn Elvis Amoroso, die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten sanktioniert wurde, weil sie sich dem Betrug durch die illegitime National Constituent Assembly ausgeliehen hat, ist Teil des systematischen Musters der politischen Verfolgung gegen die Oppositionsführung in Venezuela“, sagte der Oppositionssektor in einem aussage.

Bei der Präsentation seines jährlichen Lageberichts vor dem Gesetzgeber am Mittwoch sagte Amoroso, dass der „vorherige Verwaltungsrat“, der sich in der Nationalversammlung (AN, Parlament) unter der Leitung von Guaidó befand, „sogar die Kabel gestohlen und diese gesamte Nationalversammlung demontiert hat“.

„Wir werden in den kommenden Wochen zur Generalstaatsanwaltschaft gehen, um alles Mögliche zu tun, damit diese Herren ein für allemal hinter Gittern sind“, sagte er.

Diese Erklärung, so die Antichavista-Gruppe, „zeigt das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz und Garantien bei der Ausübung bürgerlicher und politischer Rechte in Venezuela“.

Una sesión de la Asamblea Nacional (Archivo)

Er wies darauf hin, dass dieser „neue Angriff der Diktatur“ im Zusammenhang mit dem jüngsten Besuch des Staatsanwalts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, in Venezuela stattfindet, wo er die Einrichtung eines Büros ankündigte, um die Untersuchung mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit fortzusetzen das Land.

„So handelt die Diktatur in Venezuela: Einerseits simuliert sie eine Erneuerung innerhalb des Obersten Gerichtshofs, die versucht, sich der Justiz zu entziehen und zu verhindern, dass die Befehlskette wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht wird, und andererseits verfolgt dieselbe Befehlskette, belästigt und schüchtert Vertreter der demokratischen Opposition aus dem Kanal des Staates ein „, versicherte er.

Gegner warnten die Agenturen und die internationale Gemeinschaft, dass, wenn Guaidó oder einem der Oppositionsführer in den nächsten Tagen „etwas passieren“ würde, „dies in der Verantwortung des Diktators Nicolás Maduro liegen würde“.

Am 7. Januar richtete das Mehrheitsparlament von Chavista eine Sonderkommission ein, um innerhalb eines Monats die „Verbrechen“ zu untersuchen, die angeblich von Gegnern unter Führung des Gesetzgebers in den letzten fünf Jahren begangen wurden.

Am 4. März wiederholte der AN seine Forderung, dass die Justiz zwischen 2016 und 2021, als er Abgeordneter war, „energische Maßnahmen“ gegen Guaidó ausüben solle, den sie der „Verbrechen gegen die Republik“ beschuldigten.

(Mit Informationen von EFE)

