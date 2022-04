Die Geschichte des Bürgermeisters von Antioquia, der den Nachnamen seines Vaters wegnehmen will, damit er seine Wahl nicht absagt

Die Gemeinde Tarazá im Departement Antioquia hat eine besondere Situation in Bezug auf ihre lokalen Führer erlebt. Alles begann, als Miguel Gómez García, Bürgermeister derselben Gemeinde in den Zeiträumen 2001-2003, 2008-2011, und auch vom paramilitärischen „Cuco“ Vanoy der AUC darauf hinwies, in seiner ersten Amtszeit große Unterstützung von den Paramilitärs zu erhalten. Er starb im September 2020 in seiner dritten Amtszeit als Bürgermeister an Covid.

Aufgrund dieser Situation wurden atypische Wahlen gegen Hector Giraldo und Dawinson Gomez Tamayo, Sohn des toten Bürgermeisters, ausgerufen. Bei der Wahlübung wurde Gómez Tamayo am 25. Juli 2021 als Sieger gewonnen.

Nach dieser Situation legte er jedoch beim Verwaltungsgericht von Antioquia Giraldo Rechtsmittel ein und erklärte, dass der Gewinner eine Behinderung hatte, wie im Gesetz 136 von 1994 angegeben, das besagt, dass Ehe oder Verwandtschaft mit Beamten verbunden sind, die innerhalb der letzten zwölf Monate Autorität ausgeübt haben behindert, in diesem Fall zum Bürgermeister ernannt werden.

Gómez Tamayo seinerseits antwortete, dass sein Vater, der nicht am Leben ist, keinen Bürger unter legalen Bedingungen vertritt, weil er nicht „in diesem Flugzeug“ sei, argumentierte er, dass er vom Gericht abgelehnt habe.

Jetzt besteht Gómez Tamayos Lösung darin, den Nachnamen seines Vaters zu entfernen, um die Behinderung zu beseitigen, und erneut für die zweiten atypischen Wahlen in der Gemeinde Taraza am 5. Juni einzutreten. Gómez Tamayo oder Tamayo argumentierten, Miguel Gómez sei nicht sein Blutvater gewesen, auch wenn er die Rolle des Vaters erfüllte, aber mit der einzigen Person, bei der er eine Blutsverwandtschaft hat, mit seiner Mutter ist, also plant er, Dawinson-Tamayo zu sein.

Tamayo, als er vor seiner Unfähigkeit Bürgermeister war, wurde wegen einer Untersuchung strafrechtlich verfolgt, die ihn mit der angeblichen Freilassung von Gefangenen aus dem Gefängnis gegen Geld zwischen den Wachen und einigen Beamten in Verbindung brachte. Später wurde ihm jedoch die Freiheit eingeräumt, erklärte der Verteidiger des damaligen Bürgermeisters: „Der Richter stellte fest, dass es keine wesentlichen Beweise dafür gab, dass Herr Dawinson Gómez Tamayo das Konzertverbrechen begangen hatte, um eine Straftat oder einen vernünftigen Rückschluss auf die Urheberschaft zu begehen. Er hat seine volle Freiheit ohne Einschränkungen wiedererlangt und kann sein Berufs-, Arbeits- und Privatleben so fortsetzen, wie er es getan hat.“

Weitere Informationen gemeinsam: atypische Wahlen in Urrao, Antioquia, wurden normalerweise abgehalten: Standesamt.

Am Sonntag, dem 3. April, fand in der Gemeinde Urrao, Antioquia, ab 8:00 Uhr morgens ein Tag atypischer Wahlen statt. Die Bürger haben zum dritten Mal seit 2019 festgelegt, wer der neue lokale Präsident sein wird.

Das Nationale Register für Zivilstand ordnete neun Wahllokale an, vier im Gemeindesitz und die anderen fünf in den Gemeinden sowie 55 Wahllokale für die Durchführung dieses Wahltages. Das Unternehmen gab außerdem an, dass insgesamt 24.805 Bürger, von denen 12.240 Frauen und 12.565 Männer sind, befugt waren, bei diesen atypischen Wahlen ihr Wahlrecht auszuüben.

Bei dieser Gelegenheit bewarben sich fünf Kandidaten für die Wahl als Bürgermeister der Gemeinde: Sebastián Durango vom Demokratischen Zentrum; Osvaldo Sepúlveda von der Konservativen Partei; Sergio Augusto Cardona von Humana Kolumbien; Jaime Eduardo Urrego von den indigenen Autoritäten Kolumbiens; und Alvaro Salazar Herrera von der Grand Alliance Coalition von der Urrao-Einheit.

Über seine sozialen Netzwerke erklärte das Standesamt, dass die Umfragen um 8:00 Uhr morgens mit völliger Normalität und unter strengen Protokollen zur biologischen Sicherheit eröffnet wurden, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

„Um 4 Uhr nachmittags wurden die Wahlen in der Gemeinde Urrao geschlossen, was zu einem sehr positiven Ergebnis führte“, erklärte Diego Sepúlveda, Abteilungsdelegierter von Antioquia. Die wahlberechtigten Männer und Frauen taten dies in völliger Ruhe in Begleitung der Sicherheitskräfte, der Aufsichtsorgane und der Beobachtung der Wahlbeobachtungsmission (Wahlbeobachtungsmission).“

LESEN SIE WEITER: