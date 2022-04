Coldplay bestätigt sein zweites Konzert in Peru und ändert das Datum seiner ersten Show

Coldplay performs at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, February 15, 2022. REUTERS/Christopher Pike

Coldplay bestätigte Mitte Dezember 2021, dass es im Rahmen seiner Welttournee „Music of the Spheres“ Peru aufgenommen hatte, um im nächsten Monat aufzutreten September 2022 auf der Esplanade des Nationalstadions.

Die Band unter der Leitung von Chris Martin schaffte es, in den frühen Morgenstunden des Verkaufs ihrer Tickets AUSVERKAUFT zu machen, und auf Wunsch ihrer Fans wurde am 7. April der zweite Termin für ein Konzert in Lima für Mittwoch, den 14. September, bestätigt.

Die englische Band war eine der ersten internationalen Gruppen, die Peru auf ihrer Länderliste bestätigte, um ihre Fans mit einem Live-Konzert zu begeistern. Bisher wurden keine weiteren Angaben darüber gemacht, wann der Ticketverkauf oder die Kosten beginnen werden.

AN WELCHEM TAG WURDE DEIN ERSTES KONZERT GEÄNDERT?

Durch das offizielle Instagram von Peruconcerts wurde bekannt gegeben, dass die erste Coldplay-Show am Dienstag, dem 13. September, stattfinden wird, wobei das Datum geändert wird, da sie für Dienstag 20 desselben Monats geplant war.

Coldplay anuncia segundo show en Lima. (Foto: Instagram)

LESEN SIE WEITER