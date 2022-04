Bruce Willis: Die ersten Bilder nach Bekanntgabe seines Ruhestands aufgrund von Aphasie

Bruce Willis war einer der liebenswertesten Schauspieler Hollywoods, nachdem er mit Rollen wie der, die er in Armageddon spielte, die Herzen der Öffentlichkeit erobert hat, aber er wird auch oft daran erinnert, dass er in Actionfilmen wie Duro de Matar oder Spannungsfilmen wie The Sixth Sense mitgespielt hat.

Aus diesem Grund wurde bei ihm diagnostiziert, nachdem der Künstler über seinen Rücktritt aus der Branche berichtet hatte. Aphasie, eine Krankheit, die die Fähigkeit zu verstehen oder zu kommunizieren beeinträchtigt, waren sowohl seine Fans als auch Kollegen des Mediums erstaunt.

Jetzt war es seine Frau Emma Heming, die in ihren sozialen Netzwerken die ersten Bilder teilte, die den Schauspieler nach seiner komplizierten Entscheidung zeigten.

„Mama und Papa in ihrem Lieblingshabitat“, kann in der Beschreibung des Beitrags auf Instagram nachgelesen werden.

Emma y Bruce Willis juntos (Foto: IG @emmahemingwillis)

So ist Emma auf den Fotos in Jeanshosen und braunen Stiefeln zu sehen, die auf einem Baumstamm sitzen, während sie lächelt und Bruce sieht. Der 67-jährige Schauspieler seinerseits posiert in einer orangefarbenen Weste, einem Hemd und Jeans. Beide befinden sich in einem scheinbar Wald und sehen total verliebt aus.

Der Beitrag, der bereits mehr als 31.000 Likes enthält, war schnell mit Kommentaren gefüllt, und viele von ihnen wünschten dem Paar gute Wünsche. .

„Meine liebe Emma, ich denke an dich und wünsche dir alles Gute“, schrieb Simona Krainova.

Ein Benutzer fügte hinzu: „Ich erkenne diese Augen, ich habe dieselben bei meinem Vater gesehen, als er im Alter von 59 Jahren diagnostiziert wurde. Ich umarme Sie und Ihre Familie von ganzem Herzen und hoffe, dass dieser Weg voller guter Dinge sein wird, die den Schmerz dämpfen.“

la familia de Bruce Willis dio a conocer un comunicado (Foto: IG @emmahemingwillis)

Vor einer Woche gab die Familie des Protagonisten von Protected Witness eine Erklärung ab, in der sie die schwierigen Momente ankündigte, die Willis durchmacht.

„Für Bruces unglaubliche Anhänger als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme hatte und kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Infolgedessen und mit großer Überlegung entfernt sich Bruce von der Karriere, die ihm so viel bedeutet hat „, sagten Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel und Evelyn.

Ebenso beschäftigte er sich mit der Tatsache, dass sie beschlossen haben, die Neuigkeiten mit Bruces Fans zu teilen, weil auch sie während seiner gesamten Karriere beim Künstler waren.

„Dies ist eine wirklich herausfordernde Zeit für unsere Familie und wir sind sehr dankbar für ihre anhaltende Liebe, ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung. Wir machen dies als starke Familieneinheit durch und wollten Ihre Fans einbeziehen, weil wir wissen, wie viel er Ihnen bedeutet, genau wie Sie es ihm antun „, können Sie lesen.

Bruce Willis fue homenajeado por Stallone (Foto: Ig @officialslystallone)

Am Ende der Ankündigung erwähnte die Familie, dass sie versuchen, im Moment zu leben und ihr Bestes für das Wohlergehen der Berühmtheit zu geben.

„Wie Bruce immer sagt: 'Lebe es auf' (lebe im Moment) und gemeinsam planen wir, genau das zu tun“, schlossen sie.

Einer der Schauspieler, der Bruce eine bewegende Nachricht schickte, sobald er die Nachricht hörte, war der Schauspieler Sylvester Stallone, der seinem Freund von seinem Instagram-Account aus Tribut zollte.

„Wir kennen uns schon lange, ich bete für das Beste für Sie und Ihre schöne Familie“, schrieb der Schauspieler, der mit Willis bei The Indestructibles zusammengearbeitet hat.

