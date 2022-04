Australien sanktionierte den „Metzger von Mariupol“ und 64 weitere russische Bürger für die Invasion der Ukraine

Die australische Regierung kündigte am Donnerstag die Verhängung von finanziellen Sanktionen und Reiseverboten gegen den Oberst der russischen Armee Michail Mizintsev mit dem Spitznamen „der Metzger von Mariupol“ sowie 64 weitere Russen und zwei Ukrainer für die Invasion Russlands in die Ukraine an.

Neben Mizintsev, der für die Bombardierung eines Theaters voller Zivilisten in der Stadt Mariupol verantwortlich gemacht wird, betreffen die Maßnahmen unter anderem den stellvertretenden Premierminister Dmitry Grigorenko und den Leiter der Wirtschaftsentwicklung, Maxim Reshetnikov, und andere hochrangige Beamte Australisches Außenministerium.

Auf der Liste stehen auch Galina Danilchenko, die von Russland als „Bürgermeisterin“ der ukrainischen Stadt Melitopol „eingesetzt“ wurde, sowie der ukrainische Gesetzgeber Oleg Voloshyn, der laut australischer Erklärung mit Russland zusammenarbeitet, um die Kiewer Regierung zu untergraben.

Die neue Sanktionsrunde kommt, nachdem Beweise für mögliche Kriegsverbrechen aus den Massakern an Zivilisten hervorgegangen sind, die russischen Streitkräften in der ukrainischen Stadt Bucha und anderen Dörfern in der Umgebung von Kiew zugeschrieben wurden.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan caminando frente a un edificio calcinado durante la invasión rusa de Ucrania en la ciudad de Mariúpol, Ucrania, el 4 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Insgesamt hat Australien Sanktionen gegen Russland und seinen Verbündeten Belarus verhängt, die rund 600 Personen und Organisationen, darunter den russischen Präsidenten Wladimir Putin, abdecken, um die am 24. Februar von Moskau eingeleitete Invasion zu verurteilen.

Canberra hat auch mehr als 180 Millionen australische Dollar (136 Millionen US-Dollar) für die Ukraine bereitgestellt, der größte Teil davon für den Versand militärischer Ausrüstung.

Diese Woche kündigte die australische Regierung ein Verbot des Exports aller Luxusgüter nach Russland an, darunter Weine, Hummer, Kleidung, Schuhe und exklusive Autoteile, als Reaktion auf die „illegale“ Invasion der Ukraine.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER:

„Zuerst werden sie gefragt, dann werden sie erschossen“: Der deutsche Geheimdienst hat russische Soldaten beim Sprechen erwischt über Morde an Zivilisten in der Ukraine