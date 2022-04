Neuseeland kündigte die Anwendung von Zöllen und neuen Beschränkungen für Importe aus Russland an

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta speaks during a session of the UN Human Rights Council, which voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack, in Geneva, Switzerland February 28, 2022. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

Die neuseeländischen Behörden gaben am Mittwoch bekannt, dass das Land 35-Prozent-Zölle auf alle Importe aus Russland erheben und bestehende Exportverbote auf Industrieprodukte ausweiten wird, die eng mit der strategischen russischen Industrie verbunden sind

„Die Bilder und Berichte, die aus Gräueltaten gegen Zivilisten in Bucha und anderen Regionen der Ukraine hervorgegangen sind, sind abscheulich und verwerflich, und Neuseeland reagiert weiterhin auf Putins sinnlose Aggressionen“, sagte Außenministerin Nanaia Mahuta.

In diesem Zusammenhang betonte er, dass Russland „für Kriegsverbrechen und Gräueltaten gegen unschuldige Zivilisten zur Rechenschaft gezogen werden müsse“. „Zusammen mit 41 anderen Ländern kündigte Neuseeland seine Unterstützung für die Strafverfolgung des Internationalen Strafgerichtshofs (ICJ) an und stellte Mittel für die Untersuchung zur Verfügung“, fügte er hinzu.

Daher zielen diese von Neuseeland verhängten neuen Sanktionen darauf ab, „das Putin-Regime unter Druck zu setzen“, zusammen mit anderen Maßnahmen, die von der internationalen Gemeinschaft ergriffen wurden, „um die Feindseligkeiten in der Ukraine zu beenden“, sagte Handelsminister Damien O'Connor.

Diese von den neuseeländischen Behörden angekündigten neuen Sanktionen werden voraussichtlich am 25. April in Kraft treten, wie in einer Erklärung der neuseeländischen Exekutive heißt, dass „dies Neuseelands bisher bedeutendste wirtschaftliche Reaktion auf die russische Invasion ist“.

Das Weiße Haus seinerseits kündigte am Dienstag an, dass es der Ukraine weitere 100 Millionen Dollar an Militärhilfe geben wird, wodurch sich die US-Hilfe für das europäische Land seit Beginn der russischen Invasion auf mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar belaufen wird.

US-Außenminister Antony Blinken gab in einer Mitteilung an, dass er heute auf Befehl von Präsident Joe Biden einen erneuten Rückzug von DOD-Artefakten genehmigt habe, „um den dringenden Bedarf der Ukraine an zusätzlichen Waffensystemen zu decken“.

John Kirby, Sprecher des Pentagon, gab an, dass es sich um Javelin-Anti-Waffen-Raketen handelt, die die USA an die Ukraine geliefert haben und mit denen er versicherte, dass sich das Land „sehr effektiv“ verteidigt habe.

Blinken, der an die „Gräueltaten der russischen Streitkräfte in Bucha“ erinnerte, betonte, dass Washington und seine Verbündeten die Ukraine weiterhin nachdrücklich bei der „mutigen“ Verteidigung ihrer „Souveränität und territorialen Integrität“ unterstützen werden.

In dieser Hinsicht argumentierte er, dass mehr als 30 Länder neben den USA seit Beginn der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am 24. Februar angeordneten Invasion Militärhilfe in die Ukraine geschickt hätten.

„Gemeinsam senden wir jeden Tag Sicherheitshilfe und beschleunigen den Versand von noch mehr Waffen und Verteidigungsausrüstung, mit denen sich die Ukraine verteidigt“, fügte er hinzu.

Neben der „Stärkung der Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld und am Verhandlungstisch“ sammeln ihre Verbündeten Daten, um „gemeldete Missbräuche zu dokumentieren“ und sie zu den entsprechenden Stellen zu bringen, um die Rechenschaftspflicht zu säubern, sagte er.

(Mit Informationen von Europa Press)

