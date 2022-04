Hidroituango bereitet sich darauf vor, Überschwemmungen stromabwärts zu vermeiden, da der Fluss Cauca aufgrund von Regen zunimmt

Foto de archivo. Trabajadores participan en la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Nach der Warnung in Antioquia über die Zunahme des Flusses Cauca, insbesondere in den Gemeinden stromabwärts des Hidroituango-Damms, teilte Empresas Públicas Públicas de Medellín (EPM) Blu Radio mit, dass die Organisation daran arbeitet, Überschwemmungen stromabwärts zu verhindern des Megaprojekts Wasserkraft.

Laut EPM an den Radiosender Bogotá überwacht das Hidroituango Technical Monitoring Center ständig das Verhalten des Flusses sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts des Wasserkraftwerks, um seinen optimalen Betrieb zu gewährleisten und im Notfall Entscheidungen im Voraus und so weiter. Schutz der Gemeinden, die in der Nähe des Damms leben.

Insgesamt versicherte Empresas Públicas de Medellín Blu Radio, dass sie mehr als 3.000 Variablen in Hidroituango überwachen, da die Niederschläge, die Ideam in den kommenden Monaten im Land erwartet, zunehmen.

„April und Mai sind in weiten Teilen der Andenregion sehr regnerisch. Eine ganz besondere Empfehlung ist, dass wir die besten Präventions-, Pflege- und Überwachungsentscheidungen in Bezug auf diese erste Staffel treffen, die mit dem Phänomen La Niña einhergeht „, sagte die Direktorin des Instituts für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (IDEAM), Yolanda Gonzáez.

EPM teilte der Zeitung Portafolio mit, dass sie, um eine ständige Überwachung und Begleitung der Einwohner der Region zu gewährleisten, Hand in Hand mit den Katastrophenrisikomanagementbehörden von Antioquia und den Gemeinderäten zusammenarbeiten.

Imagen de archivo. Fuertes lluvias en Bogotá durante la temporada invernal. Foto: Colprensa - Juan Páez

In seiner jüngsten Klimavorhersage berichtete das Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (IDEAM), dass im April-, Mai- und Juni-Quartal in Córdoba, dem Zentrum der Andenregion, und in einigen Sektoren der Meta ein Anstieg der Niederschläge geschätzt wird zwischen 20 und 30% über dem Normalwert liegen.

In Bezug auf die Wettervorhersagen für die übrigen Regionen im April gab das Institut an, dass die Niederschläge im Fall von San Andrés und Providencia schätzungsweise zwischen 20 und 30% über dem historischen Durchschnitt steigen werden.

„In der Karibik, San Andrés, Providencia und Santa Catalina, ist es normal, dass die Niederschlagsmenge im Vergleich zum März hauptsächlich südlich von Bolivar und Cesar sowie über der Sierra Nevada de Santa Marta zunimmt“, sagte Ideam.

Im Fall des Pazifiks und des Amazonasgebiets erwartet Ideam im April Niederschläge, die nahe den historischen Durchschnittswerten liegen.

In Bezug auf die Prognosen für den Monat März kündigte das Institut an, dass die pazifische Region und die Amazonasregion die Niederschlagsmenge am stärksten zunehmen werden: zwischen 20 und 30%.





LESEN SIE WEITER