Hausgemachte Tricks zur Beseitigung von Fliegen im Haus

Möglicherweise hatten Sie einen unangenehmen Moment mit Fliegen, während Sie zu Mittag gegessen oder Ihr Lieblingsessen gekocht haben. Diese kleinen fliegenden Insekten, schnell und unangenehm, sind tendenziell schädlicher als sie scheinen, da sie unsere Gesundheit durch die Übertragung von Krankheiten beeinträchtigen können. Zusätzlich zu ihrer Präsenz wird der Klang, den sie für unsere Ohren wahrnehmbar machen, nervig und wir versuchen alles zu tun, damit sie verschwinden.

Um uns nicht auf die beliebte Fliegenklatsche verlassen zu müssen, die uns immer vor Ärger bewahrt, können wir auf einige hausgemachte Tricks zurückgreifen, die im Haus einfach durchzuführen sind, um ihre Anwesenheit zu beenden. Es ist wichtig zu bedenken, dass diese Art auftritt, wenn ein Element sie je nach Geruch anzieht. So befinden sie sich in Früchten, Töpfen, Pfannen und in den Mülltonnen, in denen wir den Abfall ablegen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie auf natürliche Weise mit Chemikalien und sogar elektrischen Geräten zu beseitigen. Überprüfen Sie jede dieser Punkte sorgfältig und wählen Sie aus, welche Ihren Bedürfnissen zu Hause am besten entspricht.

Wusstest du was... Laut der Pan American Health Organization gehören zu den durch Stubenfliegen übertragenen Krankheiten Typhus, Paratyphus, Cholera, bazilläre Ruhr, Durchfall bei Kindern, amöbische Ruhr, Giardiasis, Oxyuriasis, Ascariasis, Tricuriasis und Taeniasis.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

TRUCOS CASEROS PARA ELIMINAR MOSCAS

1. Mit Wasser gefüllte Beutel. Dies ist einer der Tricks, die im Laufe der Jahre am Leben erhalten werden. Seien Sie vorsichtig, ihre Wirksamkeit liegt in der Tatsache, dass die zu verwendende Verpackung transparent sein muss. Der Ort, an dem sie platziert werden sollen, befindet sich an der Decke, den Türrahmen, den Säulen oder einer anderen Oberfläche. Verwenden Sie einige Schnüre oder Gummibänder. Seien Sie vorsichtig, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für seine Wirksamkeit, aber es wird angenommen, dass das im Wasser reflektierte Licht einen visuellen Effekt erzeugt, der die Augen von Fliegen direkt angreift. Einige Überzeugungen besagen, dass es eine bessere Wirkung gibt, wenn wir einige Münzen hineinlegen.

2. Lass uns ein paar Fallen stellen. Diese Version ist für den Einsatz in offenen Räumen vorgesehen, da der Geruch, den sie ausstrahlt, nicht angenehm ist. Dazu müssen wir kleine Löcher in eine Plastikflasche bohren, ganz oben, wo sich der Auslauf befindet. Die Flüssigkeit, die wir hinzufügen werden, besteht aus einer Mischung aus Wasser, Essig und Zucker. Versuchen Sie, die Flüssigkeit nicht in die Lücken zu bringen, damit sie nicht überläuft.

3. Bauen wir eine Fliegenfalle aus Papier. Verwenden wir die Taschen, die uns mit dem Brot geliefert werden, die eine hellbraune Farbe haben. Wir werden sie in Streifen schneiden. Wir können sie locker lassen oder sie mit einem Faden zusammenbinden. Der nächste Schritt besteht darin, eine Mischung mit einem halben Glas Wasser und einem weiteren Zucker zuzubereiten und 3 Esslöffel Honig hinzuzufügen. Wenn es klebrig ist, malen wir damit die Schnitte, die wir gemacht haben, und hängen sie auf und es ist eine Frage der Zeit zu sehen, wie sie haften.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

4. Für diese Option benötigen wir ein paar Zitronen. Wir schneiden sie in zwei Hälften und legen einige Nelken in jede Scheibe. Wir werden dies auf kleine Teller legen, um sie dort zu platzieren, wo lästige Fliegen im Haus auftauchen.

5. Lass uns ein selbstgemachtes Abwehrmittel machen. Wir brauchen eine Flasche weißen Essig, einen Behälter mit Sprühauslauf und Wasser. Fügen wir von jedem Element eine Tasse hinzu und mischen Sie sie sehr gut. Wir werden dies an Türen und Oberflächen rosé machen, wo die Bereiche nicht sehr hell sind, da sie gefärbt werden oder einen gelblichen Farbton annehmen können, obwohl dies nicht in allen Fällen der Fall ist.

6. Bedienen Sie sich bei der Dekoration. Heutzutage sind Pflanzen zu trendigen Elementen für die Dekoration von Wohnräumen geworden. Einige davon helfen uns, Fliegen wie Lorbeer, Minze, Lavendel, Rosmarin, Basilikum und Wermut abzuwehren.

LESEN SIE WEITER