Gefangene protestieren in vier Gefängnissen in Ecuador gegen die Überführung von fünf Führern von „Los Lobos“ in ein Hochsicherheitsgefängnis

Die Gefängniskrise in Ecuador geht weiter. Nach dem Umzug von fünf Führern der Megaband Los Lobos, die Berichten zufolge das letzte Blutbad im Turi-Gefängnis im Süden Ecuadors verursacht haben, wurden am vergangenen Dienstag Vorfälle in vier Gefängnissen des Landes registriert.

In den Gefängnissen Latacunga, Machala, Esmeraldas und Santo Domingo kletterten Gefangene auf die Terrassen, übernahmen die Kontrolle über einige Türen und verbrannten sogar eine Matratze. Die Behörden haben diese Handlungen als „Demonstrationen“ bezeichnet und berichtet, dass gleichzeitig Sicherheitsprotokolle aktiviert wurden, um die Ordnung in diesen Rehabilitationszentren wiederherzustellen. Gefangene in diesen Gefängnissen haben den Medien mitgeteilt, dass es sich um einen Protest zur Solidarität mit den Gefangenen handelte, die aus Turi verlegt wurden.

Am vergangenen Montagabend, nach der Eskalation der Gewalt im Gefängnis von Turi, bei der mindestens 20 Todesfälle getötet wurden, von denen mehrere enthauptet wurden, kündigte der Innenminister General Patricio Carrillo die Überstellung von fünf Führern krimineller Banden in das Hochsicherheitsgefängnis von La Roca an. Die Bürgerplattform SOS Cárceles Ecuador bestätigte, dass sie Anführer der Los Lobos-Bande sein werden, der zweitgrößten Megaband in Ecuador. Es wird geschätzt, dass 8.000 Gefangene der Bande beitreten. SOS-Gefängnisse haben auch bekannt gegeben, dass die Gefängnisse, in denen die Proteste stattfanden, unter dem Kommando von Los Lobos stehen.

Die Behörden wussten, dass es nach dem Transfer der Führer zu Reaktionen kommen würde. Minister Carrillo selbst sagte, dass die Regierung standhaft gegen die Banden stehen werde und dass sie auf jede Reaktion vorbereitet seien.

Im Latacunga-Gefängnis kletterten laut Polizeiangaben mindestens 50 Gefangene auf die Terrassen des Zentrums. Die Behörden traten mit Militärlastwagen und Streifenwagen der Nationalpolizei ein. Küchen- und Wartungspersonal wurden dort evakuiert, um ihre Integrität zu gewährleisten. Darüber hinaus war die Durchfahrt auf den Straßen, die zu diesem Gefängnis führten, eingeschränkt. Die Situation wurde kontrolliert.

Der Gouverneur von Cotopaxi, Oswaldo Coronel, bestätigte, dass das, was im Gefängnis Latacunga geschah, eine Aktion zur Unterstützung der Gefangenen war, die von Turi nach La Roca in Guayaquil verlegt wurden, und dass es sich nicht um eine Meuterei handelt.

Gleichzeitig gab es auch Vorfälle im Gefängnis von Machala, die dazu führten, dass Spezialeinheiten der Nationalen Polizei und Angehörige der Streitkräfte in dieses Gefängnis verlegt wurden. Sogar die Angehörigen der Gefangenen kamen vor Ort, um sich über die Ereignisse auf dem Laufenden zu halten, und protestierten gegen die mutmaßliche Überstellung von Gefangenen aus diesem Gefängnis. In diesem Gefängnis übernahmen die Gefangenen Berichten zufolge die Kontrolle über die Eingangs- und Ausgangstore des Zentrums.

„Unsere Verwandten sind ruhig, ohne Probleme, mit nichts. Wir wollen, dass es keine Versetzung gibt, unseren Gefangenen geht es gut. Sie sind nicht in einem Streit oder so. Sie kämpfen nicht, auch hier gibt es kein Töten „, sagte eine Frau. Ein anderer Verwandter sagte auch: „Meinem Bruder wurde gesagt, dass er in die Stadt Guayaquil verlegt werden würde. Wir befürchten, dass er dort getötet wird“, so die Zeitung El Universo.

Im Gefängnis von Esmeraldas, nur eine Stunde nach den Vorfällen in Machala, verbrannte eine Gruppe von 150 Gefangenen laut einem Polizeibericht eine Matratze im Gefängnishof. Nach ein paar Minuten hätten die Gefangenen selbst das Feuer gelöscht.

Dutzende von Polizeibeamten griffen auf Alarm einer Meuterei ebenfalls in das Gefängnis von Santo Domingo ein. Trotzdem gab die Polizei keine Erklärung ab und es war bekannt, dass der Direktor des Zentrums einen Dialog mit einer Gruppe von Gefangenen führte, die mehrere Anfragen stellten.

Am Mittwochnachmittag wird Präsident Guillermo Lasso mit dem Innenminister Patricio Carillo und dem Regierungsminister Francisco Jiménez zusammentreffen, um Sicherheitsfragen zu erörtern. Die IACHR hat den Staat gefordert, Maßnahmen gegen die Gefängniskrise zu ergreifen, bei der 2021 mehr als 315 Tote getötet wurden, einer der höchsten Zahl von Gefängnismorden in Lateinamerika.

