Epa Colombia enthüllte die Millionada, die Andrea Valdiri in ihrer Ehe geben wird

Obwohl Andrea Valdiri und Felipe Saruma nie öffentlich herausgekommen sind, um die Gerüchte über ihre Liebesbeziehung zu leugnen oder zu bestätigen, wurde kürzlich bekannt, dass das Paar andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu ihrer Ehe eingeladen hat. Zum Beispiel ist Epa Colombia einer der Prominenten, der Einzelheiten der Einladung, die er zur Hochzeit erhalten hat, bekannt gegeben hat und kürzlich auch über die finanzielle Schelte gesprochen hat, die er Valdiri und Saruma an ihrem besonderen Tag geben wird.

In einer neuen Runde von Fragen auf ihrem Instagram beantwortete Daneidy Barrera, besser bekannt als Epa Colombia, Zweifel an der Ehe von Barranquillera, der ihre gute Freundin ist. „Stimmt es, dass Andrea heiratet?“ fragte sie einer ihrer Anhänger, und die Geschäftsfrau wies darauf hin, dass „ja Liebe, es ist ernst, es stört nicht. Ich freue mich sehr für sie, ich weiß, dass ich an diesem Tag weinen werde, wenn sie das Lied und den Ring spielen.“

Außerdem fügte sie hinzu, dass das Glück für die Ehe ihrer Freundin auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass „sie viel mit ihren Lieben gelitten hat, sie schlecht bezahlt hat, aber nach so langer Zeit kam die echte und das ist es wert“. Die Geschäftsfrau beantwortete daraufhin eine persönliche und defensive Frage, als sie sie fragte, wer sie zur Ehe begleiten werde, und sie verwies auf ihren neuen Partner, der von ihren Anhängern kritisiert wurde.

„Wofür sage ich dir? Damit du mich weiterhin schlecht behandelst und über mich urteilst?“ und fügte dann hinzu: „Ich konnte mich nicht weiter täuschen, also liebe du musst mir die Chance geben, neue Lieben kennenzulernen. Schau, Andrea hat fünf Lieben durchgemacht und die letzte kam, und Freunde, ich gehe nur für die zweite“.

Dann fragten sie sie, welches Geschenk sie dem glücklichen Paar machen würde, und sie wies darauf hin, dass ihre neue Freundin sagte, dass sie ihnen im Umschlag 500.000 Dollar geben würde, weil sie damals nicht viel Geld hatte. Epa Colombia gab jedoch bekannt, dass es dem Paar einen guten Geldbetrag geben würde.

Die Enthüllungen von Epa Colombia wurden auf mehreren Klatschkonten geteilt, und die Netzwerkbenutzer speicherten ihre Meinung nicht. „Mit so viel Geld und Regen von Umschlägen“; „Selbst wenn Sie sich anziehen und viel bezahlen, können Sie das schlechte Image, das Sie haben, nicht löschen“; „Er dachte nicht, dass er ihm all das Geld geben wird, was er ihm geben wird, sind Keratine für das ganze Jahr“, lauteten einige der Kommentare.

Vor einigen Tagen wurden die Einladungen zur Hochzeit des berühmten Influencer-Paares sowie die umfangreiche Teilnehmerliste und die Details, die sie ihnen geben würden, enthüllt.

Darüber hinaus veröffentlichte die Barranquillera eine Veröffentlichung mit einer Lego-Figur von zwei Freunden, die anscheinend an die Gäste schicken würden.

„Der April kommt mit allem“, schrieb Andrea Valdiri in einer ihrer Geschichten, daher wird vermutet, dass dieser Monat von den Erstellern von Inhalten ausgewählt wurde, um ewige Liebe auf dem Altar zu schwören. „Alles bei dir war ein Rätsel, oder?“ , „wenn die Einladungen bereits hochgeladen wurden, warum bestätigen sie das nicht?“ , „Ich stelle mir vor, dass die Ehe stilvoll sein wird“, „Haben Sie gesehen, dass dort „Regen von Umschlägen“ steht? Ich kann mir den Unsinn vorstellen, den sie aufgreifen werden „und „Ich denke, es ist eine reine Handlung und sie sind nicht einmal Freunde“; Dies sind einige der Kommentare, die sie erhalten haben.

