Die Vereinigten Staaten warnten Pjöngjang davor, dass es „Konsequenzen“ für seine Raketenstarts geben werde

Die Vereinigten Staaten warnten Nordkorea am Mittwoch davor, dass sein Raketenstartprogramm „Konsequenzen“ haben werde, obwohl sie sich gleichzeitig an Pjöngjang zum „Dialog“ wandten und ihre Bereitschaft zum Ausdruck brachten, auf seine „Bedenken“ zu hören.

Laut Joe Bidens Regierung hat Pjöngjang in diesem Jahr bisher 13 Starts durchgeführt, von denen drei ICBMs waren, mit einer großen Reichweite von mehr als 5.500 Kilometern.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte in einem Gespräch mit Journalisten, dass er den Verdacht habe, dass Nordkorea für diesen Monat „neue Provokationen“ organisiere, und erklärte, dass Washington sich in Abstimmung mit seinen Partnern in Seoul und Tokio darauf „vorbereitet“.

„Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, Nordkorea klar zu machen, dass seine Eskalation Konsequenzen hat und dass die internationale Gemeinschaft ihr Waffenentwicklungsprogramm niemals wie gewohnt akzeptieren wird“, sagte er.

Dieselbe Quelle erinnerte daran, dass das US-Finanzministerium bereits Sanktionen verhängt hat, um zu verhindern, dass Nordkorea auf Technologien zugreift, die es ihm ermöglichen würden, sein Raketenprogramm zu entwickeln.

Der Beamte teilte Pjöngjang mit, dass „die einzig praktikable Option der Dialog ist“, dass Washington keine „feindselige“ Haltung gegenüber Nordkorea habe und dass die Regierung von Joe Biden bereit sei, „auf Pjöngjangs Bedenken zu hören“.

„Wir engagieren uns weiterhin für den Weg des Dialogs und hoffen, dass die Nordkoreaner unsere Einladung annehmen werden, einen ernsthaften und ununterbrochenen Dialog zu führen, um gemeinsame Ziele, einschließlich der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, voranzutreiben“, sagte er.

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, und sein südkoreanischer Amtskollegen Noh Kyu-duk diskutierten ihrerseits über Pjöngjangs jüngsten ICBM-Test und Washingtons Bemühungen, weiterhin einen ernsthaften und nachhaltigen Dialog mit Nordkorea anzustreben.

Sung Kim unterstrich „Amerikas starkes Engagement für die Sicherheit der Republik Korea und bekräftigte gleichzeitig, dass die Vereinigten Staaten weiterhin einen ernsthaften und nachhaltigen Dialog mit Nordkorea anstreben“, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, in einer Erklärung.

In diesem Zusammenhang betonte Kim die Bedeutung einer „engen bilateralen Koordinierung mit der Republik Korea und anderen Verbündeten und Partnern“, um das gemeinsame Ziel der vollständigen „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ voranzutreiben.

„Beide haben den Start von ICBMs durch die Demokratische Volksrepublik Korea am 24. März verurteilt, der nur der jüngste in einer Reihe zunehmend erschreckender Nordkorea-Starts in diesem Jahr war. Sie bekräftigten auch die Bedeutung einer starken und einheitlichen Reaktion auf diese eskalierenden Maßnahmen „, heißt es in der Erklärung.

Die Vereinigten Staaten versuchten am 25. März im UN-Sicherheitsrat, die Sanktionen gegen Nordkorea zu verschärfen, aber Russland und China lehnten ab und bestanden darauf, die Strafen zu reduzieren, um die Verhandlungen mit Pjöngjang anzuregen.

In dieser Hinsicht forderte der US-Beamte Moskau und Peking auf, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um „eine klare Botschaft zu senden“, dass Nordkoreas Starts „inakzeptabel“ sind.

Er betonte insbesondere, dass China, ein Verbündeter von Pjöngjang, „Interesse an der Aufrechterhaltung der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel“ teilt.

