Der Aufruf für Expocraftsanías 2022 ist jetzt geöffnet. Erfahren Sie, wie Sie teilnehmen können

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

In diesem Jahr erreicht die wichtigste Handwerksmesse in Kolumbien und eine der wichtigsten in Lateinamerika ihre 32. Ausgabe: Expoartesanías übertrifft ihr dreizehnjähriges Bestehen, indem sie die Handarbeit von Hunderten von Gemeinden und Unternehmen im In- und Ausland fördert.

Die Messe, die vom 7. bis 20. Dezember stattfindet, wird Aussteller aus Kolumbien und der Region begrüßen. Ab sofort können Handwerksgruppen, Verbände und Werkstätten indigener, traditioneller, zeitgenössischer und internationaler Handwerker ihre Anträge stellen.

Darüber hinaus richtet sich der Aufruf für diese Ausgabe an gastronomische Botschafter und Unternehmen (einschließlich Food Trucks), die sich der Herstellung kolumbianischer Zubereitungen mit lokalen Produkten widmen. Es wird auch einen Raum für nationale und ausländische Einrichtungen geben, die sich auf die Unterstützung von Handwerkern oder Projekten mit Schwerpunkt auf dieser Aktivität konzentrieren.

Die Anrufe sind bis zum 30. Juni auf dem Expoartesanías-Webportal geöffnet. Am Anfang befindet sich ein Banner mit der Aufschrift: „Ich bin Aussteller“, auf dem Sie den Cursor bewegen müssen, um ein Menü mit mehreren Optionen anzuzeigen, einschließlich des Registrierungsformulars.

Es könnte Sie interessieren: Sentimentales Büro: Dies sind die Tipps von Camilo und Carlos Vives zur Liebe

Und es ist so, dass Expoartesanías weiterhin das wichtigste kommerzielle Schaufenster für kleine lokale und regionale Handwerker ist, die ihre Projekte sichtbar machen möchten. Ana María Fríes, Managerin für Kunsthandwerk in Kolumbien, gab an, dass dies auch eine große Kulturgalerie ist, „die uns jedes Jahr die Gelegenheit bietet um unsere Wurzeln und unsere Identität durch das Handwerk der mühsamen und talentierten Hände von Handwerkern wiederzuentdecken“.

In diesem Zusammenhang hob er die Verkäufe hervor, die im vergangenen Jahr ein Gleichgewicht zugunsten von 12 Milliarden Pesos hinterlassen haben, die direkt in die Taschen von Hunderten von Ausstellern flossen, um den Lebensunterhalt ihrer Familien zu sichern, und das Ziel, das sie für dieses Jahr haben, diese Zahl zu überschreiten, um weiterhin „den Reichtum der traditionelle Handelsgeschäfte des Landes, die den Sektor reaktivieren und seine Existenz feiern „, so Fríes.

Was passiert, wenn der Registrierungsprozess abgeschlossen ist?

Sobald diese Phase abgeschlossen ist, werden die Projekte auf der Grundlage der von der Messe festgelegten Auswahlkriterien kuratiert (und die im Beteiligungshandbuch auf der Expocrafts-Seite beschrieben sind), um die Werte der Vorfahren zu bewahren, die jede ausgeführte Arbeit haben muss, sowie die Tatsache, ein Versprechen einzuhalten von Wert für die Besucher der Veranstaltung.

Anschließend müssen alle Bewerbungen bis Dienstag, den 23. August, anhängig sein, da an diesem Tag die ausgewählten Bewerbungen über das Webportal der Veranstaltung bekannt gegeben werden.

Weitere Zahlen, die Sie zu Expocraftsanías beachten sollten 2021

Die 31. Ausgabe schaffte es, die mit der Pandemie verbundenen Herausforderungen zu bewältigen, und die anschließenden Maßnahmen wurden verhängt: Mehr als 650 Aussteller trafen sich persönlich auf der Flaggschiff-Veranstaltung des kolumbianischen Handwerks, deren Geschäftskonferenz interne Vereinbarungen in Höhe von mehr als 561 Millionen Pesos und mehr als 1.354 hinterließ Millionen Pesos bei internationalen Einkäufen, was insgesamt 1.713.112.000$ hinzukommt.

Ein weiterer innovativer Faktor, der in der letzten Ausgabe hinterlassen wurde, ist, dass Artesanías Colombia das Artesanal-Portal in Kolumbien gestartet hat, das den Kultur- und Handwerkstourismus im Land durch eine interaktive Karte mit 12 Handwerkszielen fördern soll, in denen zusammen mit Handwerkern beide Staatsangehörige und Ausländer erkunden die Landschaften, die die Schöpfer des auf der Messe ausgestellten Handwerks inspirieren.

LESEN SIE WEITER: