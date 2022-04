Bei Schüssen in Quibdó (Chocó) wurden drei Tote im Viertel San Vicente getötet

CUERNAVACA, MORELOS, 13DICIEMBRE2016.- Una balacera entre policías del Mando Único de Cuernavaca y sujetos que asaltaban un negocio de construcción y mantenimiento de albercas se saldó con un asaltante muerto al llegar al hospital y un policía herido. Los hechos ocurrieron a las 11:10 de la mañana en la avenida Plan de Ayala. Tres sujetos que presuntamente participaron en el hecho fueron detenidos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Am Dienstagabend schossen im beliebten Viertel San Vicente östlich von Quibdó bewaffnete Männer auf eine Gruppe von Menschen, die im Freien lieferten und drei Menschen starben, von denen einer minderjährig war, wie in der aktuellen Vizepräsidentschaftsformel des Kandidaten Sergio Fajardo, Luis Guillermo Murillo, angeprangert wurde , von seinem Twitter-Account aus.

Die Ereignisse ereigneten sich nach neun Uhr abends. In der Gegend wurden Polizeibeamte gemeldet, die die durch die Schießerei verwundeten in ein Gesundheitszentrum in der Hauptstadt Chocoa transportierten.

In der SEMANA-Version wurden 3 weitere Personen verletzt, darunter ein Minderjähriger. Lokale Medien PublimÓvil Chocó sagten, dass das Krankenhaus von San Francisco de Asís Schäden durch den Angriff gemeldet habe.

Im Moment gibt es keine Erklärung der Behörden; Anfang des Monats prangerten die Einwohner von Quibdo jedoch die Verbreitung einschüchternder Flugblätter gegen die Bevölkerung an, die von den Gaitanista-Selbstverteidigungskräften Kolumbiens unterzeichnet wurden und in denen sie vor Vergeltungsmaßnahmen an irgendjemanden warnten erwischt bei Treffen mit Mitgliedern anderer illegaler Gruppen, die in dieser Region des Pazifiks anwesend sind, wie „Los Mexicanos“ oder „Los Zetas“.

Der Kolumbianer sagte, dass die Ereignisse der vergangenen Nacht mit einer Abrechnung zwischen „Los Mexicanos“ und „Los Palmeños“ zusammenhängen würden, die über den Mikrohandel in dieser Gegend von Quibdo umstritten sind.





Andererseits reagierte die ehemalige Ministerin für Wissenschaft, Technologie und Innovation, Mabel Torres, auf die Gewaltakte in Quibdo und stellte fest, dass es mit den Todesfällen gestern Abend in dieser kolumbianischen Region im Jahr 2022 bisher 68 Todesfälle gab.

Ebenso sagte der ehemalige Minister auf Twitter, dass das Mädchen berichtete, dass eine der Verletzungen im Krankenhaus von San Francisco de Asís in der Hauptstadt Chocoa weiterhin um ihr Leben kämpfte.

Die gewalttätigen Aussichten in Chocó veranlassten das Büro des Bürgerbeauftragten, seine humanitäre Mission mit seinen Beamten in der Region Chocó zu beginnen, um die 900 Familien (4.000 Menschen) aus 25 Gemeinden in der Gemeinde Nóvita zu versorgen, die sich in einem totalen Zustand befinden. Die ELN forderte, dass die Gemeinde nicht von ihren Häusern wegziehen sollte, um gewalttätige Auswirkungen zu vermeiden.

„Wir fordern die ELN-Guerillas und die Gaitanista Self-Defense Forces (AGC) auf, die Rechte der Gemeinschaften auf dem Territorium zu respektieren und den freien Verkehr von Zivilisten zu ermöglichen und ihre Aktionen gegen die Novita-Gemeinschaft einzustellen, zusätzlich zur Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts“ sagte er. Der Bürgerbeauftragte, Carlos Camargo Assis, in einer Erklärung, die am vergangenen Wochenende auf der Website dieses Unternehmens veröffentlicht wurde.

Der Bürgermeister von Nóvita, León Fabio Hurtado, sagte in einem Interview mit RCN, dass seit März 5.000 Menschen (950 Familien) eingesperrt sind: „Die Gemeinde Nóvita hat 11.000 Einwohner, aber 70% bleiben in Alto Tamaná. Von den 13 Bezirken gibt es acht, die Schwierigkeiten haben (...) Die Sicherheitskräfte waren anhängig, aber in diesen Konfliktfragen müssen die Gemeinden Garantien haben, um sich durch ihre Pläne bewegen zu können, wenn sie Minenfelder fürchten. Solange Gruppen außerhalb des Gesetzes anwesend sind, werden Gemeinschaften in Angst leben „, betonte er den morgendlichen Nachrichtenbericht dieses Netzwerks.





