Veracruz: Verdächtige Auftragsmörder und Polizisten stießen in Acultzingo zusammen, es gibt 4 Tote

Bei einer Konfrontation zwischen der Staatspolizei von Veracruz und mutmaßlichen Auftragsmördern wurden vier Zivilisten getötet, die Teil der kriminellen Bande sein würden, die von einem als El Bukanas identifizierten Subjekt angeführt werden würden, laut Aussagen des Gouverneurs des Unternehmens, Cuitláhuac García.

In den frühen Morgenstunden dieses Dienstag, dem 5. April, führten Elemente der Staatspolizei von Veracruz vorbeugende Arbeiten an der Bundesstraße Orizaba-Tehuacán auf dem Höhepunkt der Stadt El Mezquite durch, wo sie das Vorhandensein eines beigen Fahrzeugs mit „verdächtigen“ Personen bemerkten.

Die im Ford Explorer-Van mit Nummernschildern des Bundesstaates Mexiko reisten, weigerten sich anzuhalten, obwohl uniformierte Männer wiederholt ihr Auto markierten, sodass sie eine Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn begannen.

Nach Minuten der Verfolgung tauschten die uniformierten und mutmaßlichen Auftragsmörder Schüsse aus, während Zivilisten versuchten, die Straße auf dem Höhepunkt der Stadt El Potrero zu verlassen. Die Konfrontation führte zum Tod von vier Männern, während einer weitere, der als Gonzalo „N“ identifiziert wurde, durch Kugeln verwundet und als Häftling in ein Krankenhaus in der Gemeinde Río Blanco gebracht wurde.

Las autoridades aseguraron armas cortas y largas (Foto: Twitter/riva_leo)

Die Behörden sicherten sich zusätzlich zu dem Fahrzeug, in dem die Probanden transportiert wurden, drei Handfeuerwaffen und eine Langwaffe. Die beschlagnahmte Waffe wurde dem regionalen Justizstaatsanwalt des 15. Bezirks von Veracruz zur Verfügung gestellt, um die Ermittlungsmappe für den Fall zu integrieren.

Elemente der Nationalgarde und der Ministerpolizei implementierten eine Sicherheitsvorrichtung, um das Gebiet zu sichern und die erforderlichen Schritte zur Klärung der Fakten einzuleiten.

Die ersten Berichte über die Fakten deuteten darauf hin, dass die Probanden zu einer Gruppe von Selbstverteidigungsgruppen mit Ursprung in der Region gehörten, während sich später das Gerücht verbreitete, dass die Opfer Teil einer kriminellen Organisation waren, die sich Huachicol widmete.

Später sagte der Gouverneur des Staates, Cuitláhuac García, aus, was mit den lokalen Medien geschehen sei, und sagte, dass die getöteten Personen Teil einer Zelle einer kriminellen Gruppe sein könnten.

„Sie sind keine Selbstverteidigung, nur angesichts eines Anrufs an 911 über bewaffnete Personen, die sie kamen und die Elemente wurden angegriffen. Was sofort getan wurde, war die Tatsache zu melden, und die Staatsanwaltschaft wird die Untersuchung durchführen. Es gab keinen Verlust von Elementen, nur diejenigen, die angriffen.

La Fiscalía de Veracruz ya investiga los hechos (Foto: Cuartoscuro)

Ebenso bedauerte er den Verlust von Menschenleben und sagte, dass die Staatsanwaltschaft von Veracruz den Vorfall bereits untersuchte und sicherstellt, dass er verdächtigt wird, der kriminellen Bande angehört zu haben, die von Roberto de los Santos de Jesús, bekannt als El Bukanas, angehört.

Es wird berichtet, dass der kriminelle Führer einer der wichtigsten Huachicoleros des Bundesstaates ist, da die lokalen Behörden eine Belohnung von fünf Millionen Pesos für Informationen anbieten, die zu seiner Gefangennahme führen.

De los Santos war Mitglied der Staatspolizei und es wird vermutet, dass er seinen Einfluss als Beamter genutzt hat, um Treibstoff an den Grenzen von Veracruz und Puebla zu stehlen. Im Jahr 2014 war er mit Los Zetas verbunden, als die staatlichen Behörden eine Ranch fanden, auf der Auftragsmörder in einer Stadt in Acultzingo trainierten.

Kürzlich stellte sich heraus, dass El Bukanas eine Allianz mit CJNG-Auftragsmördern geschlossen hat, um ihre Kräfte zu bündeln und ihre kriminellen Aktivitäten in den Bundesstaaten Veracruz und Puebla fortzusetzen, die er in Begleitung seines Bruders Saul de los Santos de Jesús, El Fossil, befehligt.

