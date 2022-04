Estiwar G wurde zufällig derjenige geflirtet, diesmal von Natalia in 'MasterChef Celebrity': „Es gehört mir, Carolina ist weg“

Am vergangenen Sonntag sahen die Zuschauer von „MasterChef Celebrity“ das „Wiederaufleben“ von Tatán Mejía in der Küche dank eines Gerichts aus Kartoffeln, und obwohl sie dem Gewinner in diesem Test keine Immunitätsnadel gaben, hatte der Motorradfahrer mehrere Vorteile, die er bei der Herausforderung für Paare nutzte am Montagabend hingerichtet.

Die Strafe für Verlierer? Schwarze Schürzen, und in dieser Reihenfolge der Ideen hatten alle Druck auf sie im Test, bei dem Käse als Hauptzutat war. Sieben verschiedene Käsesorten waren die Protagonisten, und jeder von ihnen musste ein anderes Gericht zubereiten.

Tatán war für die Arme der Paare verantwortlich, so dass Natalia Ramírez bei Estiwar G blieb (beide mussten ein Steakpfeffer mit geräuchertem Käse machen; Corozo mit Aida Bossa (sie machten eine Papillote aus Fisch mit Blauschimmelkäse); Manuela und Aco Pérez (Törtchen mit Camembert); Aida Morales musste neben Chicho Arias kochen und sie mussten ein Fondue mit Brie-Käse machen; Isabella mit Carlos (der eine Zwiebelsuppe mit Gruyere-Käse zubereitete); Christina mit Pamela (Blätterteigkorb mit Hengst) und Ramiro mit Tatán, der ein Sandwich mit Schweinefleisch und Sopó-Käse machte.

Jeder hatte unterschiedliche Zeiten, weil sie es in einer Art „Jenga“ spielten; Carlos hat den Turm niedergeschlagen, sodass Manuela und Aco beispielsweise nur 35 Minuten Zeit hatten, um ihr Gericht zuzubereiten, das eines der komplexesten war. Außerdem begann jedes Paar zu unterschiedlichen Zeiten zu kochen, aber Ramiro und Tatán begannen (das war einer der Vorteile des Athleten), aber während der gesamten Herausforderung hatten sie mehrere Nachteile, insbesondere beim Umgang mit Käse und der Zubereitung der Sauce.

Das könnte Sie interessieren: Der kolumbianische Film „Amparo“ hat nach seinem Erfolg bereits einen Veröffentlichungstermin in den Kinos Aufenthalt bei Ficci und Cannes

Nach den Kochzeiten wurden alle zum Rednerpult gerufen, um bewertet zu werden; Estiwar G und Natalia waren die ersten. Zusammen nannten sie ihr Gericht „Serenade in Patio Bonito“, und obwohl das Fleisch am Lieblingsplatz der Köche (mittel) war, warf Chris Carpentier die Farbe des Gerichts vor, mit dem sie das Fleisch zusammenstellten. Jorge Rausch seinerseits applaudierte dem Geschmack von Protein.

Nach dem Applaus nutzte Natalia die Gelegenheit, um mit dem Influencer zu flirten: „Es ist meins, Carolina-Gómez- ist gegangen“, da es erwähnt werden sollte, dass er es ausnutzte, als er ein Partner der kürzlich ausgeschiedenen war, um sie mit seinen Nachbarschaftsnotizen zu verführen.

Ein weiteres herausragendes Paar waren Carlos und Isabella, die die schwierige Aufgabe hatten, eine Gratinzwiebelsuppe nachzubauen, das gleiche Gericht, das Ana María Estupiñán in der vergangenen Saison eliminierte. Sie hatten jedoch keine Angst vor diesem Präzedenzfall und machten das, so Carpentier, zum besten Gericht seiner Art im Wettbewerb.

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Aco und Manuela, die am Ende des Tests die schwarzen Schürzen nahmen, machten ein Törtchen, das trotz seines guten Geschmacks roh geblieben war. Nicholas verteidigte sie, weil die Zeit kein Faktor für sie war, aber mit all dem wurde das „Camembert-Birnentörtchen“ als die am wenigsten gute Zubereitung ausgewählt.

Im Gegensatz dazu überraschten Aida Bossa und Corozo die Köche mit einer Papillote, die vom Troubadour als „Politische Platte“ getauft wurde, weil sie Wolfsbarsch hatte. Der Begriff war laut Chilenen perfekt, und Nicolás sagte, dass das Gemüse gut schmeckte, obwohl es nicht sautiert wurde. Beide waren die Höhepunkte der Herausforderung.

Schließlich erhielten Tatán Mejía und Ramiro, die das einfachste Gericht hatten, mehr Vorwürfe als Schmeicheleien, weil das von ihnen zubereitete Schweinefleischsandwich trocken war. Darüber hinaus erklärte Carpentier, dass Gemüse mit Dressing nass sein sollte. Fleisch hingegen war der beste Teil dieser Zubereitung.

LESEN SIE WEITER: