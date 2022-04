Bolsonaros Kandidaten für die Präsidentschaft von Petrobras lehnten den Vorschlag zu Vorwürfen von Interessenkonflikten ab

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Die beiden Vorschläge des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, die Spitzenpositionen der staatlichen Petrobras zu besetzen, sind zurückgetreten, nachdem sie vor dem Interessenkonflikt gewarnt hatten, den beide bei ihrem Amtsantritt hätten.

Der letzte von ihnen war der Ökonom und Berater Adriano Pires, der dem Planalto-Palast am Montag mitteilte, dass er die Präsidentschaft der staatlichen Ölgesellschaft aufgeben werde, für die er letzte Woche gewählt worden war, um General Joaquim da Silva e Luna zu ersetzen, so die Lokalzeitung „O Globo“ .

Die Gründe, die Pires auf den Tisch gelegt hat, sind die Interessenkonflikte, die Rodolfo Landim am Sonntag dafür angegeben hat, dass er den Leiter des Verwaltungsrats der staatlichen Ölgesellschaft nicht akzeptiert hat.

Die Entscheidung von Pires wurde der Exekutive durch ein Schreiben an den Minister für Bergbau und Energie, Bento Albuquerque, offiziell bekannt gegeben, in dem er seinen Rückzug mitteilte.

„Mir war klar, dass ich meine Arbeit als Berater nicht mit der Präsidentschaft von Petrobras vereinbaren kann. Ich habe mit den Verfahren begonnen, um mich zu trennen. Während des gesamten Prozesses wurde mir jedoch klar, dass ich dies leider in so kurzer Zeit nicht tun kann „, sagte Pires, der Albuquerque und Präsident Bolsonaro dankte.

Zu den Kunden von Pires gehört Carlos Suárez, Geschäftsmann und Partner von Gasverteilungsunternehmen und jahrzehntelanger Freund von Landim, der seine Entscheidung begründete, die Einladung der Regierung, all seine Bemühungen auf Flamengo, eine brasilianische Fußballmannschaft, zu konzentrieren, nicht anzunehmen.

Der Geschäftsmann und Ingenieur, der mehr als zwei Jahrzehnte in der staatlichen Ölgesellschaft tätig war und den Vorsitz über Flamengo hat, drückte in einer Erklärung seinen Wunsch aus, seine ganze Zeit der „weiteren Stärkung“ des beliebtesten Fußballvereins in Brasilien zu widmen.

Adriano Pires rechazó ocupar la presidencia de Petrobras

Neben der Nähe zu mehreren Unternehmen im Öl- und Gassektor ist Landim auch in einigen Korruptionsuntersuchungen im Zusammenhang mit den Medien und dem nahezu unendlichen Betrieb von Lava Jato mit Auswirkungen außerhalb des brasilianischen Staates aufgetreten.

Bevor er eine Entscheidung traf, war die Ernennung von Pires bereits von der Staatsanwaltschaft und dem Rechnungshof in Frage gestellt worden, gerade wegen dieses Interessenkonflikts aufgrund seiner intensiven Tätigkeit als Berater für mehrere Unternehmen der Branche. Daher bat er ihn, Petrobras zuvor nicht zu leiten er musste eine intensivere Untersuchung durchführen, um sein Amt antreten zu können.

Sie lehnten die Tatsache ab, dass Pires das brasilianische Infrastrukturzentrum gegründet und derzeit leitet, „das seit mehr als 20 Jahren Dienstleistungen für große multinationale Öl-, Gas- und Energieunternehmen erbringt“.

Der Verwaltungsrat von Petrobras sollte am kommenden Dienstag, dem 13. April, zusammentreten, um zu entscheiden, wer der neue Präsident der staatlichen Gesellschaft sein würde. Laut internen Berichten hätten beide Schwierigkeiten, die Kriterien des Ausschusses zu übertreffen.

Bolsonaro hält das Unternehmen unter Druck, das den brasilianischen Markt kontrolliert und gemäß seiner Preispolitik ständige Anpassungen an den internationalen Rohölpreis vorgenommen hat.

Rodolfo Landim tampoco aceptó formar parte de Petrobras

Mitte März kündigte Petrobras nach zwei Monaten einen Anstieg des Benzinpreises um 18,77%, 24,9% des Diesels und 16,1% des Propan- und Butanpreises an, ohne die Preise zu erhöhen. Eine Entscheidung, die von Präsident Bolsonaro weithin angegriffen wurde.

Silva e Luna selbst, ein Armee-Reservegeneral, war im Februar letzten Jahres ernannt worden, auch weil Bolsonaro mit Preiserhöhungen während der Verwaltung des Ökonomen Roberto Castello Branco nicht einverstanden war.

Seit 2017 verfolgt Petrobras eine Politik, die den internationalen Werten entspricht, um die Kraftstoffpreise festzulegen, obwohl Brasilien einer der größten Produzenten einiger dieser Rohstoffe ist.

Die Petrobras-Aktien wurden in Rot gehandelt, mit einem Verlust von 0,76%, nachdem sie sich im Laufe des Tages an der Börse von São Paulo erholt hatten.

(Mit Informationen von Europa Press und AFP)

