Aufgrund von Protesten von Motorradfahrern erlitt Bogotá einen Tag voller Chaos in der Mobilität

Der angekündigte Stillstand von Motorradfahrern - im Gegensatz zu der vom Bürgermeisteramt angeordneten Grillbeschränkung, deren Umsetzung es für die nächsten Tage hält - führte zu einem Zusammenbruch der Mobilität des öffentlichen Verkehrssystems und der Privatfahrzeuge in der Hauptstadt der Republik.

Der Protest, der von der Gruppe Moteros CO einberufen wurde, bestand aus gelegentlichen Blockaden der Arterien und friedlichen Demonstrationen in verschiedenen Teilen der Stadt, beginnend am Nachmittag des Montag, dem 4. April.

Die Zuneigung in TransMilenio sowie die Stände in der Avenida 68 auf beiden Straßenseiten waren die vorherrschende Note des Tages, an dem wiederum lange Reihen von Benutzern die artikulierten Benutzer verließen, um zu Fuß in ihre Häuser zurückzukehren.

Nur bis 22:38 Uhr meldete das Mobilitätssekretariat der Hauptstadt die Wiedereröffnung des Americas-Portals - im Westen der Stadt - sowie anderer Nervenpunkte wie der Stationen Transversal 86 und Patio Bonito, die sich südöstlich von Bogotá befinden.

Zuvor wurden die Stationen Pradera, Marseille, Avenida de las Americas mit der Avenida Boyacá und Mandalay wiedereröffnet. Nach 21:00 Uhr wurden in Banderas Lebensmitteldienstleistungen aktiviert.

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Mitteilung waren die Proteste an den Sammelpunkten der NQS mit der Calle 60 abgeklungen.

Der Bezirk ist weiterhin fest mit der Beschränkung auf den Barbecue-Mann

Obwohl Bürgermeisterin Claudia López eine Pressekonferenz für Dienstag angekündigt hatte, bestand das Büro des Bürgermeisters darauf, dass die Beschränkung des Motorradgrills in Bogotá am Donnerstag, Freitag und Samstag von 19 bis 4 Uhr morgens trotz Protesten bestehen bleibt.

Die Maßnahme als solche wird am kommenden Donnerstag zwischen 19:00 und 4:00 Uhr beginnen; die Nutzerverbände sind der Ansicht, dass diese Maßnahme ihr Recht auf Mobilität verletzt.

Das Büro des Bürgermeisters forderte die Bürger auf, „alle zusammenzuarbeiten und zu unserer eigenen Sicherheit beizutragen“, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Tage der Beschränkung diejenigen mit den höchsten Kriminalitätsraten sind. „In den frühen Morgenstunden von Donnerstag bis Samstag gab es 27% der Morde mit Motorradfahrern und 32% der Raubüberfälle“, sagte der Bezirk.

Es sei daran erinnert, dass diese Maßnahme in erster Linie auf die beiden jüngsten Angriffe zurückzuführen ist, die die Hauptstadt in der Stadt Ciudad Bolivar erlitten hat. Laut Bürgermeisterin Claudia López werden die Beschränkungen mit dem Ziel umgesetzt, diese Risiken zu mindern, da beide Ereignisse „nur am Samstagabend stattfanden“.

Die Regierung von Lopez hob die Bemühungen anderer Bereiche der Öffentlichkeit hervor: Unternehmen mit öffentlichem Dienst bis 5:00 Uhr werden mit lokalen Sicherheitsfronten verbunden, um Streitigkeiten zu verhindern und ihre Kunden zu schützen, und Parks, Plätze und öffentliche Räume werden um 22:00 Uhr geschlossen Gruppenaktivität und Alkoholkonsum.

„Motorräder, die frei im Umlauf sind, ohne Spitzhacken und Kennzeichen, die keine Maut zahlen und weniger Steuern haben, werden gebeten, sich diesen Bemühungen anzuschließen“, sagte der Bezirk und stellte fest, welche beiden Mindestmaßnahmen erforderlich sind: öffentliche und sichtbare Ausweise zu tragen, und dass sie keinen Grill haben für nur drei Tage in der Nacht. Er erinnerte auch daran, dass die neuen Maßnahmen „dadurch gekennzeichnet sind, dass sie teilweise und vorübergehend sind“, da sie bis Juni 2022 gelten werden.

