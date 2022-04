Regenzeit: mehr als 5.000 Menschen sind bereits betroffen und 10 Tote

Am 15. März begann offiziell eine neue Regenzeit im Land. Nach Angaben der Nationalen Einheit für Katastrophenrisikomanagement (UNGRD) wurden mit einem Stichtag vom 3. April 149 Veranstaltungen auf nationalem Gebiet in 101 Gemeinden in 15 Abteilungen registriert, wobei Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño und die Kaffeeregion am stärksten betroffen sind.

Die Ereignisse haben 2.365 Familien geschädigt, die mehr als 5.500 Menschen vertreten, wobei 10 Tote und 14 Verletzte zurückblieben. Ebenso wurden 22 Häuser zerstört und weitere 736 Häuser wurden betroffen.

In ähnlicher Weise versicherte er, dass Infrastrukturberichte auf Schäden auf 205 Straßen im Land sowie auf 15 Fahrzeug- und 2 Fußgängerbrücken hinweisen. Schäden an 21 Aquädukten und 12 Abwasserkanälen sowie 8 Bildungseinrichtungen.

In Nariño wurde nach dem in Ancuya registrierten Notfall ein einheitlicher Kommandoposten eingerichtet, um eine Verbindung zwischen der Regierung von Nariño, dem Büro des Bürgermeisters der Gemeinde und dem Hilfskorps herzustellen, um die Reaktionsstrategie für die von Niederschlägen betroffenen Gemeinden und Infrastruktur zu unterstützen.

Es könnte Sie interessieren: Die Regierung verspricht vorbildliche Sanktionen für Nacional-Fans, die auf der Straße von Cota zu Exzessen geführt haben

„Die Behörden werden die vorbeugende Evakuierung von Familien in Risikogebieten fortsetzen. DAGRD wird die Bewertung aller gefährdeten Häuser fortsetzen und durch das Ministerium für Abteilungsinfrastruktur werden Fortschritte bei dem Plan für die Wiederherstellung der betroffenen Straßeninfrastruktur und Intervention erzielt von Seiten Kritikern. Es gibt mehrere betroffene Aquädukte, daher wird der Nariño Water Departmental Plan technische und Managementunterstützung bieten, um die Gemeinden in Fragen des Trinkwassers und der grundlegenden Abwasserentsorgung zu unterstützen „, sagte die Verwaltungsdirektion für Risikomanagement dieser Abteilung.

In Santander trat am 3. April ein Notfall aufgrund des Überlaufs des El Canelo-Stroms auf, und die vollständige Schließung wurde auf der Straße von Malaga nach Los Curos in dem als La Batea bekannten Sektor aufgrund des vollständigen Zusammenbruchs des Pontons registriert, der zum Verlust der Bank führte. In den Informationen wurde detailliert beschrieben, dass die Situation noch mit Maschinen von Invias und dem Office of Risk Management des Ministeriums angegangen wird.

Laut IDEAM wird der Niederschlag bis Mai dauern, insbesondere in den Anden- und Pazifikregionen. Ebenso werden für die Region Orinoquia und den Amazonas andere Bedingungen geschaffen, wie der Eintritt feuchter Massen aus dem Süden des Kontinents, so dass der Übergang von weniger Niederschlägen zu mehr Niederschlägen in diesem Gebiet beginnt.

In der Karibik wird ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum März erwartet, genauer gesagt im Süden von Bolivar und Cesar. Das Institut wies auch darauf hin, dass für diese Jahreszeit nicht nur in der betreffenden Region, sondern auch auf der Insel (San Andrés und Providencia Archipel), den Anden und Orinoquia Niederschlagsmengen erwartet werden, die bis zu 30% über dem Normalwert liegen.

Angesichts der Situation versicherte die Nationale Einheit für Katastrophenrisikomanagement (UNGRD), dass sie die Aktivierung des Nationalen Komitees für Katastrophenmanagement leitete, um die Kapazitäten des Nationalen Risikomanagementsystems zu sozialisieren und den Nationalen Reaktionsplan für diese Jahreszeit bekannt zu machen.

LESEN SIE WEITER: