Michoacán: Fünf Mitglieder des CJNG wurden nach einer Konfrontation mit GN und Sedena in Chavinda und Jacona getötet

AGUILILLA, MICHOACÁN, 04JULIO2021.- Ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el municipio de Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril, las cosas están lejos de tranquilizarse en Tierra Caliente. Pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaran, la lucha armada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos continúa. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Am Montag, dem 4. April, kam es im Westen von Michoacán zu zwei bewaffneten Zusammenstößen, an denen Elemente der Sicherheitskräfte des Bundes und der Länder beteiligt waren, die mit Mitgliedern des Jalisco Nueva Generation-Kartells (CJNG) zusammenstießen. Das Ergebnis der Schießereien war, dass fünf mutmaßliche Kriminelle getötet und vier weitere festgenommen wurden.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Michoacán (SSP) berichtete in einer Erklärung darüber, was passiert ist, als es bekannt gab, dass Elemente der mexikanischen Armee, der Nationalgarde und der staatlichen Sicherheitskorporation von mutmaßlichen Kriminellen in den Gemeinden Chavinda und Jacona angegriffen wurden bei verschiedenen Veranstaltungen durchgeführt.

Der erste Vorfall ereignete sich auf der Autobahn Chavinda-Villamar, wo Mitglieder des siebzehnten Infanteriebataillons, das der 21. Militärzone von Morelia entsprach, bewaffnet angegriffen wurden, während sie durch die Straßen der Stadt La Chavinda patrouillierten.

Nach Angaben der Bundesbehörden eröffneten die CJNG-Auftragsmänner ohne ersichtlichen Grund das Feuer auf das Militär. Daher reagierten die militärischen Elemente auf die gleiche Weise, indem sie ihre Waffen gegen die Probanden detonierten, die sich in Fahrzeugen bewegten, die mit den Initialen von CJNG gekennzeichnet waren, detonierten.

*Informationen in der Entwicklung...