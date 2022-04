Kolumbien registriert am 4. April 307 Neuinfektionen mit Covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Das Gesundheitsministerium berichtete am 4. April 2022, dass es in Kolumbien 308 neue Fälle von Covid-19 gibt. In den letzten 24 Stunden wurden 20.591 Tests verarbeitet, von denen 8.827 PCR und 11.764 Antigene sind.

In dem Bericht wurde auch festgestellt, dass am letzten Tag 10 Kolumbianer an der Krankheit gestorben sind. Auf diese Weise erreicht das Land seit Beginn der Pandemie insgesamt 139.670 Todesfälle aufgrund des Virus.

Durch die Aggregation aller Zahlen erreichte Kolumbien insgesamt 6.086.233 Infektionen, von denen 3.868 aktive Fälle sind und 5.919.385 positiven Fällen entsprechen, bei denen die Krankheit bereits überwunden wurde.

Es gibt 172 Konglomerate im Land. Die Gebiete sind: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantik, Barranquilla, Bogota, Bolivar, Boyaca, Buenaventura, Caldas, Caqueta, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Nörte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

So läuft die Impfung im Land

Der jüngste Bericht des Gesundheitsministeriums zeigt auch, dass ab 11:59 Uhr am Samstag, den 2. April 2022, in Kolumbien bereits insgesamt 81.128.454 Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 angewendet wurden.

Demselben Bericht zufolge beläuft sich die Zahl der Kolumbianer mit dem vollständigen Impfplan, dh diejenigen, die bereits die beiden biologischen Dosen erhalten haben, derzeit auf 28.563.246 Personen, während 6.354.370 Personen mit Einzeldosen geimpft wurden. Ebenso wurden 10.537.990 Auffrischungsdosen angewendet.

In ähnlicher Weise wurden am letzten Tag insgesamt 76.147 Impfstoffe angewendet, von denen 20.267 für die zweite Injektion bestimmt waren, während weitere 3.288 Einzeldosen waren.

