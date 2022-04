Die Kontroverse um die Versetzung der Staatsanwältin Angelica Monsalve geht weiter, neue Details des angeblichen Einflussverkehrs

Auf diese Weise beschreiben einige Sektoren die Überstellung des an die Richter des Bogotá-Zirkels delegierten Staatsanwalts Angelica Monsalve an Putumayo, der drei Mitglieder der Familie Ríos zur Anklage wegen eines mutmaßlichen Verbrechens anrief.

Der Punkt ist, dass sie nach den Aussagen des Staatsanwalts Carlos und Francisco Ríos die wahren Eigentümer eines Unternehmens wären, das eine Millionen-Dollar-Ausschreibung für die Sammlung von TransMilenio gewonnen hat. Dies wäre jedoch geschehen, als einer ihrer Neffen, Felipe Ríos, als Stadtrat der Stadt regierte Bogotá, Hauptstadt, in der das TransMilenio-System.

Das Problem wird erschwert, indem Alberto Ríos Velilla, ein renommierter kolumbianischer Geschäftsmann, der dem Führer von Radical Change, Vargas Lleras, und Ehemann des Journalisten Darcy Quinn nahe steht, den ehemaligen Generalstaatsanwalt Néstor Humberto Martínez kontaktierte, der angeblich den Rektor der Sergio Arboleda University, Rodrigo, kontaktierte Noguera, um bei Monsalve Fürsprache zu halten, um keine Anklage gegen die Flüsse zu erheben.

Der Radiosender La W enthüllte ein explosives Gespräch, in dem Noguera angeblich gehört werden würde, wie er Monsalve um Hilfe bat, und sie weigerte sich und wies auf die Situation des „Ekels“ hin.

Angelica Monsalve: Sie glauben, dass du mich dazu bringst, zu entscheiden. Sie sind verrückt. Dann kommen sie her, um zu sehen, was wenn du es tust.

Rodrigo Noguera: Nein, aber wenn ich es dir sage, würde ich dasselbe tun. Der Fall Néstor Humberto. Hören Sie, Nestor Humberto ist mit dem Sound befreundet und er ist Staatsanwalt. Und er sagt zu dem Kerl: Er ist so und so, weil er mir dabei nicht hilft... Ich würde es auch tun, ich denke du tust es auch. Ich bin der Staatsanwalt und du brauchst: „Hey, hilf mir dem Kerl.“

AM: Nein, das ist Einfluss auf den Handel.

RN: Nein, das hat keinen Einfluss auf den Handel.

AM: Warum? Sie müssen zum Staatsanwalt gehen, damit der Fall geklärt werden kann. Ich bin der amtierende Staatsanwalt. Warum haben Sie nicht mit mir gesprochen? Das heißt, über die verfahrenstechnischen Kanäle.

RN: Sei nicht ri-di-cu-la.

AM: Ah.

RN: Steig ein. Mache die Rekonstruktion der Dinge. Ich bin ein Dritter, den ich nicht kenne, der Staatsanwalt ist Pedro Pataquiva. Ich hab einen Freund. Ich kenne Pedro Pataquiva nicht, aber ich weiß, dass du ein Freund von Pedro Pataquiva bist. „Hör zu Angelica, sieh mal, das ist Pedro Pataquiva, also versau nicht deinen Freund, schau, was du tun kannst.“ Oder nicht?

AM: Du hättest also dasselbe wie Néstor Humberto Martínez getan, um einem Freund zu helfen?

RN: Nun, wenn ich ein Freund der Person bin, wie gehe ich vor? Wie mache ich sonst? Oder einfach: „Ich kann dir nicht helfen.“

AM: Nun, wie geht es sonst? Sie müssen sich vor Gericht, vor Gericht, mit einem Anwalt anständig verteidigen, nicht wahr?

RN: Nein, du liegst falsch. Dann kennst du die Gesellschaft und die Welt nicht. Wenn eine Person eine Entscheidung treffen wird, hat sie mehrere Alternativen. Eins, zwei und drei, okay?

AM: Ja.

RN: Es stellt sich also heraus, dass der Typ den Fall nicht sehr gut kennt, also nimmt er ihn auf und studiert ihn. Der Typ sagt, 2 und 2 sind 5, ich glaube, ich gehe in diese Richtung. Aber wenn ich die Gelegenheit habe zu sagen: „Hey, 2 und 2 sind keine 5, sei nicht güevon, sie sind 4“. Finden Sie heraus, welche Sie wählen.

AM: Que eso...

RN: So ist das Leben. So ist das Leben, jeden Tag, der kommt. „Nein, nein, es ist nur so, dass sie mich faszinieren, es nicht zu tun.“ Nein.

AM: Wie ekelhaft.

Andererseits berichtete die Generalstaatsanwaltschaft, dass die Verlegung nach Putumayo de Monsalve keine Vergeltung darstellte, sondern aufgrund der Bedürfnisse des Dienstes verlegt wurde, ebenso wie die 3.000 Beamten, die sie während der Verwaltung von Staatsanwalt Barbosa durchgeführt hatten. Sie wiesen auch darauf hin, dass er den Fall Monsalve fortsetzte. „Wir haben nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, die jeweilige Zuweisung zu variieren“, sagte der Staatsanwalt.

In einer am 31. März veröffentlichten Erklärung erklärte Nestor Humberto Martinez seinerseits, dass er nie ein Treffen gesucht oder mit Angelica Monsalve gesprochen habe.

Martínez versicherte, dass er kein „Papier“ geschickt oder geliefert habe, in dem Staatsanwalt Monsalve vorgeschlagen wurde, dass es keinen Grund für die Behauptung gebe. Der ehemalige Staatsanwalt betonte, dass er nur die Ernennung erleichtert habe, an der er, wie er sagt, nicht teilgenommen habe.

„Es gab nie einen „Gipfel“ zwischen Alberto Ríos, Rodrigo Noguera und dem Abonnenten. Ich habe auch nicht mit Dr. Catalina Noguera darüber gesprochen.“ Der ehemalige Staatsanwalt sagte in einer Fünf-Punkte-Erklärung an verschiedene Medien.

