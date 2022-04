Das Verfassungsgericht ordnet die Anpassung der Ampeln in Ibague an, um die Mobilität blinder Menschen zu gewährleisten

Bis Ende Juli dieses Jahres muss in Ibagué, der Hauptstadt von Tolima, das gesamte Ampelnetz über Audiosysteme verfügen, um die Rechte von Menschen mit Sehbehinderung zu gewährleisten. Die Anordnung wurde vom Verfassungsgericht erlassen, das eine Vormundschaft analysierte, die den Schutz der Rechte dieser Bevölkerung beantragte, und feststellte, dass das Netzwerk innerhalb eines Zeitraums von weniger als vier Monaten angepasst werden muss.

Die Vormundschaft, auf die das Verfassungsgericht geantwortet hat, wurde von vier Personen eingereicht, von denen zwei blind sind, und es prangert an, dass das Ibagué Transit Secretariat die Installation und den Betrieb von Tonlichtern, die die Mobilität von Blinden erleichtern, nicht eingehalten hat.

Richterin Cristina Pardo von der Siebten Kammer für Vormundschaftsüberprüfung war für die Analyse und Präsentation des Themas verantwortlich und erklärte, dass Menschen mit Sehbehinderungen aufgrund ihres Verletzlichkeitszustands einem besonderen Verfassungsschutz unterliegen. Er wies darauf hin, dass in diesem Fall die Situation kritischer sei, da das Recht der betroffenen Bevölkerung auf effektive Mobilisierung eingeschränkt sei, da das Audiosystem im Ampelnetz nicht garantiert werde.

Als Reaktion auf die Erklärung versicherten die lokalen Behörden, dass sie die notwendigen Schritte unternommen haben, um die Rechte dieser Bevölkerung zu gewährleisten. Das Sekretariat von Ibagué Transit teilte dem Gericht mit, dass es die erforderlichen Investitionen getätigt habe, aber das Gericht gab bekannt, dass es dafür keine Beweise habe. Sie weisen darauf hin, dass es zwar Fortschritte gibt, diese aber nicht ausreichen und nicht auf die Grundbedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung eingehen.

Es ist erwähnenswert, dass der Gerichtshof darauf hingewiesen hat, dass die lokale Regierung über das Budget verfügt, um in das Ampelnetz einzugreifen, das Geld jedoch nicht ausgeführt wurde.

Daher appellierte der High Court an das Ibagué Transit Secretariat, den Prozess der Reparatur und Installation von Schalllichtern an strategischen Punkten in der Stadt nicht weiter zu verzögern. Das Urteil erlaubte es, einem Prozessrichter einen Zeitplan vorzulegen, in dem Maßnahmen zur Implementierung neuer Hörgeräte an den am stärksten frequentierten Punkten der Stadt festgelegt wurden.

Es wurde darauf hingewiesen, dass das System nicht nur den Fußgängerüberweg anzeigt, sondern auch vor der Nähe wichtiger Handels-, Erholungs-, Bildungs- und Gesundheitszentren warnen sollte, die für Blinde von Interesse sein könnten und somit Zugang zu solchen Gütern und Dienstleistungen erhalten.

Schließlich wurde das Bürgermeisteramt von Ibagué aufgefordert, seine öffentliche Politik zur Zugänglichkeit öffentlicher Räume für Menschen mit Sehbehinderung zu überprüfen und zu stärken. Der Gerichtshof wies darauf hin, dass in diesem Prozess die Stiftungen oder Organisationen, die diese Bevölkerung zusammenfassen, verknüpft werden sollten, um die möglichen Änderungen festzulegen, die am öffentlichen Umfeld der Stadt vorgenommen werden sollten.

