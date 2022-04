Maria Leon verriet, ob sie bald Mutter werden möchte

Maria León teilte kürzlich ihren Wunsch, Mutter zu werden: „Meine Gebärmutter pocht“, erklärte sie Venga la Alegría am 2. April. Er ist sich jedoch der großen Verantwortung bewusst, die mit der Elternschaft verbunden ist, weshalb er in vielerlei Hinsicht Stabilität braucht.

Darüber hinaus erklärte die Sängerin, dass sie ein Paar nicht für wesentlich hält, um ein Baby in den Armen haben zu können. „Nicht unbedingt mit einem Partner, weil du Mutter sein kannst, wann immer du willst, aber wenn ich bestimmte Dinge zu Ende haben möchte, um jedem, der hinter mir her ist, etwas anzubieten“, sagte sie für den Morgen von Azteca.

Obwohl María León sich freuen würde, ihre mütterliche Seite zu kennen, erklärte sie, dass sie wahrscheinlich nicht bald hier sein werde. Möglicherweise können Sie sogar die Idee einer Adoption bewerten, anstatt schwanger zu werden. „Meine Gebärmutter pocht, aber von da zu dem, was passiert, weil schon viel übrig ist, naja nicht so viel, oder ich weiß nicht, es gibt viele Umstände, die passieren müssen, bevor das passiert“, erklärte er.

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

Auf der anderen Seite erwähnte das ehemalige Mitglied der Gruppe Playa Limbo, dass sie sich durch ihre bevorstehende Teilnahme an La Voz Kids sehr geehrt fühle, da sie in der neuen Saison trainieren wird.

„Meinen Namen dort (auf dem Stuhl) zu sehen war wie Wow, was für ein Privileg!“ , sagte er, da seine Rolle als Coach darin bestehen werde, die berufliche Laufbahn der Mädchen und Jungen zu fördern, die Teil von La Voz Kids sein werden.

Laut dem Clip von Venga la Alegría in seiner Wochenendausgabe haben María León, Paty Cantú, die Brüder Mau & Ricky und Joss Favela einen hervorragenden Manschettenknopf hergestellt, denn nach den Worten des Sängers „werden sie bereits zusammen Merequetengue“.

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

María León hat eine 14-jährige Karriere als Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. Sie ist „bereit, die talentiertesten Kleinen zu entdecken“, so der Fortschritt des TV Azteca-Programms in ihren sozialen Netzwerken.

Das ehemalige Mitglied der Gruppe Playa Limbo hat ihre stimmlichen Fähigkeiten bereits bei Theateraufführungen wie Hoy I can't get up unter Beweis gestellt. Er teilte die Bühne auch mit wichtigen Stars wie Los Angeles Azules, Manuel Mijares, Franco de Vita, Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad und Guadalupe Pineda.

In der nächsten Staffel ist anzumerken, dass sowohl Paty Cantú als auch María León letztes Jahr an der Reality-Show Wer ist die Maske von Televisa teilgenommen haben und den ersten Platz, Maria, und den zweiten Platz, Paty, mit den Charakteren „Disco Ball“ bzw. „Mapache“ belegten.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids ist eine Reality-Show, in der Jungen und Mädchen ihre Gesangsfähigkeiten unter Beweis stellen können. Die neue Staffel des Programms wird am kommenden Montag, den 25. April, um 19:30 Uhr auf dem Azteca Uno-Kanal uraufgeführt.

„In der neuen Staffel von #LaVozKids wird nichts mehr so sein... Talente, die Sie überraschen werden, unerwartete Wendungen, die das Schicksal der Teilnehmer verändern werden, und neue Etappen, die das Niveau des Wettbewerbs erhöhen werden Große Premiere, Montag, 25. April um 19:30 Uhr von AUNO „, könnte im Instagram-Beitrag des Kontos zu diesem Programm gelesen werden.

Um Azteca Uno zu sehen, können Fans Kanal 101 der Dienstleistungsunternehmen Izzi, Dish, Star TV, Sky und Megacable einschalten. Izzi-Benutzer können sich für das hochauflösende Signal für 801 entscheiden .

Der Saisonstart von La Voz Kids kann auch online auf der offiziellen TV Azteca-Website oder in der mobilen App TV Azteca en vivo genossen werden. die sowohl auf Android- als auch auf iOS-Systemen kostenlos erhältlich sind.

