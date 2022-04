Das Finanzministerium räumte ein, dass an der Nordgrenze des Landes bereits Benzinmangel herrscht

A worker fills a car with gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Schlechte Nachrichten für Autofahrer an der Nordgrenze des Landes. Das Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) bestätigte an diesem Samstagnachmittag, dass es in der Region bereits einen Benzinmangel gibt.

In einer Erklärung erklärte die Agentur, dass dies auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen sei. In den letzten Wochen haben Bürger der Vereinigten Staaten die Grenze überschritten, um ihre Tanks in Mexiko zu laden, da der Kraftstoffpreis dank fiskalischer Anreize niedriger ist.

Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) muestra los precios de la gasolina en una estación de servicio en CD. Juárez (Foto: Reuters)

Darüber hinaus wurden Versorgungsprobleme gemeldet, weil Importeure den Kauf eingestellt hatten. Daher besteht die Alternative für Tankstellen in der Region darin, das Produkt von Petroleos Mexicanos (Pemex) zu kaufen, was eine Herausforderung war.

Die Ankündigung erfolgt einige Stunden, nachdem dieselbe Institution bekannt gegeben hat, dass sie in der Woche vom 2. bis 8. April keine steuerlichen Anreize durch Mehrwertsteuer und ISR auf Importeure und Raffinerien anwenden wird, die Benzin im Grenzstreifen verkaufen.

Aus diesem Grund werden die Kraftstoffpreise in den folgenden Gemeinden voraussichtlich noch weiter steigen:

Tijuana, Rosarito, Tecate und Mexicali Strände in Baja California; San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa Cruz, Kanaanea, Naco und Altar in Sonora.

Un trabajador cuenta dinero de la venta de gasolina en una estación de servicio de CD. Juárez (Foto: Reuters)

Darüber hinaus Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaga, Ascension, Juarez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe und Coyame del Sotol in Chihuahua; Piedras Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo, Acuna, Jimenez und Guerrero in Coahuila.

Die Gemeinde Anahuac in Nuevo León; und die Gemeinden Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Valle Hermoso, Reynosa, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Rio Bravo, Matamoros und Miguel Alemán in Tamaulipas.

Trotz des Anstiegs werden die Kosten immer noch niedriger sein als in den USA.

Es ist erwähnenswert, dass die Anwendung steuerlicher Anreize für Benzin zunächst auf die Strategie der Bundesregierung reagierte, das in den letzten Jahren aufgetretene Phänomen zu mildern, bei dem Mexikaner in die USA eingedrungen sind, um zu einem besseren Preis zu tanken. Jetzt umgekehrt.

(Foto: Cuartoscuro)

In den Vereinigten Staaten ist der Benzinpreis wie in vielen Teilen der Welt seit Monaten nicht aufgehört zu steigen. Von Januar 2021 bis zu diesem Jahr stieg sie nach Angaben des US-Arbeitsministeriums um 40%.

Aber der Beginn der Invasion Russlands - des drittgrößten Rohölproduzenten der Welt - in die Ukraine vor etwas mehr als einem Monat führte dazu, dass der Preis in die Höhe schoss. Und seitdem bricht er Rekorde.

In dieser Hinsicht warnte Präsident Joe Biden die Ölkonzerne davor, sich nicht über „Rekordgewinne“ aus steigenden Preisen zu freuen.

„Kein US-Unternehmen sollte die Pandemie oder die Maßnahmen von Wladimir Putin nutzen, um sich auf Kosten amerikanischer Familien zu bereichern“, sagte er.





LESEN SIE WEITER: