Cruz Azul vs Atlas: Uriel Antunas gelobte Leistung, die La Máquina den Sieg bescherte

Trotz der wenigen freien Tage, die er nach der Teilnahme am letzten Aufruf für die mexikanische Nationalmannschaft hatte, wurde Uriel Antuna von Juan Reynoso ausgewählt, um das Spiel zwischen Cruz Azul und Atlas im Azteca-Stadion zu beginnen. Der gebürtige Gómez Palacio Durango übernahm erneut die Hände der Fans, dank einer herausragenden Leistung, die denen von La Noria gegen die Titelverteidiger drei Punkte einbrachte.

Die beiden jüngsten Monarchen der Liga MX kämpften von den ersten Minuten an um den Ball. Das geschlossene Verfahren führte fast nicht zu Räumen, durch die sie Gefahren erzeugen konnten. Erst in der 36. Minute profitierten die Hauptstädte vom Opfer von Brujo Antuna und konnten die von Diego Cocca angeführten auf der Anzeigetafel überholen.

Ignacio Rivero nahm einen Ball im Mittelfeld, um ein offensives Spiel zu versuchen. Santiago Giménez erhielt den Back-to-Arch-Service von Camilo Vargas und versuchte, einen Pass für Rafael Baca zu betreten, der sich in der Gegend befand. Zu dieser Zeit lehnte der Rückwärter die Absicht ab und versuchte, den Ball so schnell wie möglich wegzubekommen, aber ein Rückprall am Bein des Chaco-Sohns führte den Fußball in die rechte Ecke des Feldes.

Der Ball schien verloren zu sein, weshalb die rot-schwarzen Verteidiger nicht versuchten, ihn zu retten. Antuna dachte anders und führte einen Sprint durch, um den Ball zu retten, bevor er das Feld verließ. Seine Bemühungen waren zufriedenstellend und dank der Unzulänglichkeit seines Lesezeichens hatte er Zeit, sich zu kontrollieren und niederzulassen, bevor er ein Zentrum schickte. Zu dieser Zeit nutzte er die Qualitäten von Santiago Giménez.

Der Sohn von Chaco zeigte seine Qualitäten als Mittelstürmer und war verstohlen, den Rücken der beiden Verteidiger zu gewinnen, die versuchten, das Zentrum abzulehnen. Er schlug den Ball mit einem großen Kopf und schlug ihn in die Querlatte. Camilo Vargas versuchte zu reagieren, aber als er sich in der Luft befand, war Nummer fünf bereits hinter der Torlinie gesprungen. Die Punktzahl wurde zugunsten der Einheimischen auf eins zu Null gesetzt.

Die Ermutigung der Menschen auf den Sitzen des Azteca-Stadions war ein Anreiz für die himmlische 11, nach der zweiten Punktzahl zu suchen. Der Druck hat seinen Job gemacht und die Rojinegros machten einen Fehler in der Verteidigung, der sie fast das zweite Tor gekostet hätte. Antuna versuchte diesmal einen Schuss aus der Mittelklasse, aber Camilo Vargas lenkte die Bombe um. Die Tafel bewegte sich bis zum Ende des Spiels nicht mehr, obwohl die Rednegros vor Gefahr standen.

Juan Reynoso consiguió ubicarse en la cuarta posición de la clasificación (Foto: Liga MX)

Soziale Netzwerke waren der Leistung des Brujo nicht gleichgültig, da es für Cruz Azul nicht zum ersten Mal entscheidend war, drei Punkte zu erzielen. „Ich danke Chivas, dass er Antuna gehen ließ“, „Uriel Antuna hat Wasser aus den Steinen gezogen“, „Der Antuna-Hexenmeister brennt“, „Was erzählst du mir über die Bergung des Antuna-Hexenmeisters“, „Antuna sollte ein Starter in Katar sein“ und „Gibt es etwas, das Antuna nicht gut macht“, waren einige der Meinungen der Fans auf Twitter.

Drei Tage vor dem Spiel für La Máquina erzielte der Koloss von Santa Ursula ein Tor von Uriel Antuna mit der mexikanischen Nationalmannschaft. Tata wählte ihn als Starter im Spiel gegen El Salvador und war dafür verantwortlich, das erste Tor des Spiels zu erzielen, indem er einen Rebound auf kleinem Raum ausnutzte. Er eröffnete den Spielstand erst in der 17. Minute, war aber für den Rest des Spiels immer noch entscheidend.

Obwohl er sich dem Clausura-Streit 2022 angeschlossen hat, hat Antuna bereits die Minuten überschritten, die er das ganze letzte Semester mit Chivas gespielt hat. Ebenso zeichnet er ein paar Partituren auf und ist zwei mehr als gleich seinem Rekord mit der Sacred Flock. Die bemerkenswerte Verbesserung seiner Leistung könnte es zu einem der 26 Elemente machen, die bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der Tricolor antreten werden.

