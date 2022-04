Clara Noemí nahm eine Abkürzung zur Schule und wurde tot in einem Bach in Veracruz aufgefunden

Gewalt gegen Frauen in Mexiko forderte erneut das Leben eines Minderjährigen, diesmal von Clara Noemí: einer 15-jährigen Teenagerin, die am 29. März in der Huasteca Veracruz verschwunden war.

Die junge Frau, die als „voller Träume“ bezeichnet wird, verließ an diesem Dienstagmorgen ihr Zuhause für das Telebachillerato der Gemeinde El Limón. Als er jedoch erkannte, dass er zu spät zum Unterricht kam, beschloss er, eine Abkürzung zu nehmen. Dies war das letzte Mal, dass er gesehen wurde, da er es nie auf den Campus schaffte.

Am Nachmittag stellten ihre Eltern fest, dass ihre Tochter nicht von der Schule zurückkehrte, und reichten einen Bericht über das Verschwinden bei der Veracruz State Search Commission (CEBV) ein, die ein dringendes Suchformular ausstellte.

In der Zwischenzeit organisierten sich einige Bewohner der Gemeinde in Brigaden, um durch die Region zu reisen und das Mädchen mit schwarzen Augen und hellbrauner Haut so schnell wie möglich zu finden, aber sie waren nicht erfolgreich.

(Foto: Twitter @LetyHer92012400)

Bis zum 2. April, vier Tage nach ihrem Verschwinden, fanden Elemente der Ministerpolizei Claras Leiche in einem Strom mit Anzeichen sexueller Gewalt. Darauf wiesen inoffizielle Quellen hin, nachdem die Behörden dem mutmaßlichen Täter versichert hatten.

Den Berichten zufolge gestand das als Artemio „N“ identifizierte Subjekt, den Teenager ermordet zu haben, nachdem er sie sexuell missbraucht hatte. Später, fügte der Angeklagte hinzu, versuchte er, die Leiche im Strom zu verstecken, indem er sie an einige Steine band, damit sie nicht schwimmen würde und sie sie auf diese Weise nicht finden konnten.

Im Nachhinein haben Kollektive, Verwandte und Freunde Gerechtigkeit für den Feminizid der jungen Frau aus Veracruz gefordert und den Gouverneur der Organisation, Cuitláhuac García, und den Präsidenten der Republik, Andrés Manuel López Obrador, gebeten, den mutmaßlichen Feminizid in vollem Umfang zu bestrafen Umfang des Gesetzes.

Veracruz es la segunda entidad con más feminicidios registrados en lo que va del 2022. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Veracruz hat in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 15 Femizide gemeldet und ist damit der zweite Staat mit der höchsten Inzidenz von Fällen, der nur vom Bundesstaat Mexiko (Edomex) übertroffen wurde, der 22 verzeichnet hat.

Nach Angaben des Exekutivsekretariats des National Public Security System (SESNSP) waren drei der 15 Opfer minderjährig; neun waren über 18 Jahre alt, während die anderen in der Altersgruppe unbekannt waren.

In der Zwischenzeit steht die Abgrenzung ganz oben auf der Liste der Entführungen und verzeichnete sechs im gleichen Zeitraum; zwei Minderjährige. Darüber hinaus weisen Zahlen des Innenministeriums (Segob) darauf hin, dass das Unternehmen 55 Fälle von einfacher Vergewaltigung und 126 Fälle von sexuellem Missbrauch hat.

Es sei darauf hingewiesen, dass Clara die zweite fünfzehnjährige ist, die diese Woche getötet wurde. Dem Kampf für Gerechtigkeit ist der Fall von Rosa María beigefügt, die erschien am 24. März in der Nähe seines Hauses in Cuetzalan, Puebla, leblos.

Aus diesem Grund wurde für den 31. März ein Marsch zur Gemeindepräsidentschaft organisiert, um eine Untersuchung mit geschlechtsspezifischer Perspektive zu fordern, da ihr Tod, wie ihre Familie erklärte, als mutmaßlicher Mord und nicht als Frauenmord behandelt werde.

LESEN SIE WEITER: