Carmen Campuzano erinnerte sich, als sie in einem Krankenwagen einen Missbrauchsversuch erlitt

Carmen Campuzano machte 2007 Neuigkeiten, als berichtet wurde, dass Sanitäter während ihres Transfers in einen Krankenwagen versucht hatten, halbnackte Fotos von ihr zu machen; nun erinnerte sich das Model daran, dass sie tatsächlich unter einem versuchten Missbrauch litt.

In einem Interview mit Inés Moreno erinnerte sich Carmen Campuzano an die Momente, in denen sie am meisten litt, da sie von verschiedenen kontrollierten Substanzen abhängig war. Bei einer dieser Gelegenheiten musste sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, aber während der Reise wollte sich der Sanitäter, der sie begleitete, ausbreiten.

Das Model gestand, dass die Videos, die zeigen, wie sie ins Krankenhaus gebracht wurde, sie heute wegen dieser Gelegenheit wütend machen, anstatt sie traurig zu machen.

La súper modelo recordó los peores y mejores momentos de su trayectoria como modelo, así como cuando tuvo varias recaídas en las drogas (Foto: captura de pantalla/YouTube)

2007 berichtete Carmens Schwägerin Luce Mora, dass sie beschlossen habe, das Supermodel mit einem Krankenwagen zu nehmen, weil sie sie bewusstlos in ihrem Wohnzimmer fand, angeblich habe sie viel Alkohol getrunken.

Sie waren nur ein paar Stunden von ihrer Ankunft im Allgemeinen Krankenhaus von Balbuena entfernt, als der Sanitäter Mora auf den Kopf schlug, damit sie sich nicht in das einmischte, was sie mit Campuzano machen wollte. Als sie hilflos war, löste sie Carmens BH und machte Fotos von ihrer Brust.

Er erinnerte sich auch an die Gelegenheit, als er 2002 einen der schlimmsten Unfälle seines ganzen Lebens erlitt. Obwohl ursprünglich angenommen wurde, dass sie getroffen worden war, gestand sie, dass ihr gesagt wurde, dass sie lieber versucht habe, sich aus einem fahrenden Auto zu werfen.

Bei dieser Gelegenheit hatte er mehrere Frakturen an einem Arm, Becken und Rippen. Sie lag im Koma und als sie aufwachte, war sie in akute Schmerzen von allem, was ihr passiert war, versunken.

Campuzano dijo sentirse muy orgullosa de cómo ha logrado "reconstruirse" después de tantas recaídas (Foto: Twitter/@la_campu)

Als sie aus dem Koma erwachte, erinnerte sie sich, dass sie hart arbeiten musste, um sich zu erholen und ihr Leben wieder aufzunehmen. Es war jedoch auch ein Moment, der sie kennzeichnete und es ihr ermöglichte, ihr Leben zu schätzen, weshalb sie es jetzt für eine großartige Lektion hält.

Auf der anderen Seite räumte das Topmodel ein, dass sie sich die Videos ansehen kann, in denen sie in Krankenwagen gebracht wurde, weil sie, wenn sie diese Bilder findet, erneut bestätigt, dass sie den besten Weg eingeschlagen hat, um aus ihren Süchten herauszukommen und anderen zu helfen, die sich in der Situation befinden, in der sie sich befand.

Carmen Campuzano confesó que la parte que más le ha dolido de cuando fue dependiente de las drogas, es que abandonó a sus hijas (Instagram / carmencampuzanooficial)

Er teilte auch mit, dass er in diesem Jahr 10 Jahre feiert, in denen er keine Drogen angefasst hat, aber das hat ihn viel Arbeit gekostet.

Obwohl sie glaubt, dass sie große Fortschritte in ihr gemacht hat und die Mutter-Tochter-Beziehung zu ihren Zwillingen wiederhergestellt hat, hat sie immer noch viel zu tun, weil sie sich bewusst ist, dass die Zeit, in der sie nicht bei ihnen war, sie und ihre Töchter verletzt hat.

