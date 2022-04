„Wer auch immer es ist“: AMLO forderte im angeblichen „Moche“ seiner Nichte Úrsula Patricia Salazar keine Straflosigkeit

Nach dem Social-Media-Leck von Audios, in denen der Koordinator der Parlamentsgruppe der Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena) auf dem Tamaulipas-Kongress und die mutmaßliche Nichte von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , Úrsula Patricia Salazar Mojica, führt mutmaßliche Korruptionshandlungen durch, forderte der Bundespräsident Null Straflosigkeit.

Während seiner morgendlichen Pressekonferenz aus dem Nationalpalast wurde der Vorstandsvorsitzende zum Fall von Salazar Mojica befragt, auf den er antwortete, dass seine Haltung immer ungestraft sein werde. Er fügte hinzu, es sei „ein enger Verwandter, entfernter oder jeder Bürger, der ein Verbrechen begeht, muss bestraft werden, das ist meine Position“.

In Bezug auf seine Beziehung zum Stellvertreter bestätigte der Bundespräsident, dass Úrsula Patricia Salazar seine Nichte ist, da sie die Tochter eines ersten Cousins ist. „Die Großmutter dieses Stellvertreters, der Ursula heißt, und meine Mutter waren Schwestern, das heißt, ihre Mutter ist meine Cousine, Mutter, Cousine“, erklärte er.

El mandatario federal confirmó que Úrsula Patricia Salazar sí es su sobrina (Foto: Twitter/@CongresoTams)

Er betonte jedoch, dass er keinerlei Beziehung zu dem Stellvertreter und ihrer Familie habe, sofern er sie auf der Straße sehe, „er sie nicht identifiziert“.

Die neu ernannte Koordinatorin von Morenas Bank im Tamaulipas-Kongress, Úrsula Patricia Salazar, verteidigte sich ihrerseits gegen die Vorwürfe und sagte „saubere Hände“ zu haben.

In einem Interview beim Ausscheiden der katholischen Pfarrei Santiago Apóstol in der Gemeinde Altamira sagte die Nichte von Präsident López Obrador, dass sie das Auslaufen der Audios nicht kenne, saubere Hände habe und dass dies Teil eines „schmutzigen Krieges“ sei.

Úrsula Patricia Salazar se defendió de las acusaciones y dijo tener “las manos limpias” (Foto: Twitter/ @CongresoTams)

Die Morenista wies darauf hin, dass sie um nichts gebeten habe und dass sie ihre Handlungen kenne, aber „was ich Ihnen sagen muss, ist, dass ich nie korrupt, tückisch und nie gestohlen wurde.

Und es ist so, dass in den Audios, die im sozialen Netzwerk ausgestrahlt werden, der Abgeordnete der Kirschpartei gehört wird, wie er einen Anbieter bittet, sich aufzublasen Die Beträge der Rechnungen und das verbleibende Geld werden Ihnen in bar zurückerstattet.

„Ich möchte wissen, wie viel Sie mir in bar geben können, weil ich sie mit all meinen Lieferanten mitnehmen möchte (...) Anstelle des Zitats, das du mir gegeben hast, würde ich es vielleicht auf einhundert erhöhen und so, wenn ich es erkläre?“ , ist auf der Aufnahme zu hören.

Der Lieferant seinerseits teilte ihr mit, dass sie den Betrag auf das erhöhen könne, was sie will, „vorausgesetzt, dass beide wirtschaftlich profitieren“; worauf der Gesetzgeber erklärte, dass sie die Form der Rechnung und deren Aufschlüsselung anfordern müsse, um die Operation durchzuführen.

