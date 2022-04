Tim Cahill und die Warnung an Peru und die Arabischen Emirate im Repechage: „Australien wird seine sechste Weltmeisterschaft bestreiten“

Die Wiederholung wird für viele vor der Weltmeisterschaft am meisten erwartet. Es wird drei Plätze für acht Teams geben, und wenn sie siegen, werden sie sich in den bereits gebildeten Gruppen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar niederlassen. Einer von denen, die sich auf die Wiederholung der Weltmeisterschaft bezogen, war Tim Cahill, ehemaliger Fußballspieler und emblematische Figur der australischen Nationalmannschaft, der mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Peru um einen Platz in kämpfen wird Die beste Fußballparty.

„Die australische Nationalmannschaft hat alles, was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Ich habe das Gefühl, dass Australien seine sechste Weltmeisterschaft in der Geschichte bestreiten wird. Ich hoffe, es wird so sein und dass es eine große Rolle spielt „, kommentierte der Fußballspieler, der 2019 in den Ruhestand ging, während der Zeremonie in Doha, bei der auch das Maskottchen und das offizielle Lied der Weltmeisterschaft präsentiert wurden.

Der ehemalige Everton-Spieler aus England, New York City in den Vereinigten Staaten, war unter anderem einer der Spieler, die dafür verantwortlich waren, die Bälle zu nehmen, um die Mannschaften in jeder Gruppe zu platzieren. Ebenfalls enthalten waren unter anderem der brasilianische Cafu, der Iraner Ali Daei, der ehemalige nigerianische Flugblatt Jay Jay Jay Okocha, der deutsche Lothar Matthaus und der ehemalige katarische Verteidiger Adel Ahmed MalAllah.

Mit fünf Toren ist Tim Cahill der beste Torschütze bei den Weltmeisterschaften der Geschichte . Er nahm an vier Debüts in Deutschland 2006, Südafrika 2010, Brasilien 2014 und schließlich Russland 2018 teil, wo er nur ein Spiel (37 Minuten) spielte, genau gegen die peruanische Nationalmannschaft, die nach 36 Jahren zu einem Weltmeisterschaftsturnier zurückkehrte.

Denken wir daran, dass Australien am 7. Juni in der Hauptstadt von Katar, Doha, gegen die Vereinigten Arabischen Emirate antreten wird, um den Rivalen der peruanischen Nationalmannschaft zu definieren, der am 13. Juni um 13:00 Uhr (peruanische Zeit) auf seinen Gegner wartet. All dies wurde in der Vorschau der Auslosung im Ausstellungs- und Kongresszentrum definiert und offiziell bekannt gegeben.

Der Gewinner dieses Schlüssels wird Teil der Gruppe D sein, wo Frankreich und Dänemark aus Europa und Tunesien aus Asien bereits bestätigt wurden. Die Spiele dieser Gruppe beginnen am Dienstag, den 22. November und enden am Mittwoch 30 desselben Monats.

PERUS SPIEL QUALIFIZIERT SICH FÜR DIE WELTMEISTERSCHAFT 2022 IN KATAR (PERUANISCHE ZEIT)

Datum 1: Dienstag, 22. November

Frankreich gegen Hoffnungssieger (Zeit 14.00 Uhr)

Datum 2: Samstag, 26. November

Gewinner des Hoffnungsgangs gegen Tunesien (Zeit 5:00 Uhr)

Datum 3: Mittwoch, 30. November

Gewinner des Wiederholungsspiels gegen Dänemark (Zeit 10.00 Uhr)

JORGE LUIS PINTO FAVORISIERTE PERU IN REPECHAJE

Jorge Luis Pinto, ehemaliger Trainer der VAE, sprach kürzlich in einem Interview und sagte, dass die südamerikanischen Teams denjenigen überlegen seien, die asiatische Qualifikationsspiele spielen, in diesem Fall dem letzten Kader, den er angeführt hat, und Australien. „Ich habe im letzten Qualifikationsspiel gegen Australien gekämpft, weil wir das Playoff mit ihnen hatten. Es ist eine europäischere Mannschaft, die drückt und einfach spielt, mit einer schnellen Berührung. Emirates ist technischer und hat einen außergewöhnlichen Mittelstürmer. Für mich ist Peru der Favorit, der den Hoffnungslauf gewinnt. Wir Südamerikaner haben mehr Dynamik, mehr Ballberührung, im Allgemeinen mehr Fußball „, kommentierte er in einem Interview mit Fútbol Como Cancha.

WANN UND WO WIRD DAS FINALE VON KATAR 2022 AUSGETRAGEN?

Mit einer Kapazität für 80.000 Personen wird das Lusail-Stadion das Finale ausrichten. Es befindet sich in der Stadt Lusail. Neun weitere Verpflichtungen werden ebenfalls gespielt. Die Struktur ist so konzipiert, dass sie einer Klimaanlage standhält. Nach der Weltmeisterschaft wird dieser Bau unter anderem an Geschäfte, Cafés, Sportanlagen, Schulen und Kliniken gehen.

ENDGÜLTIG

18. Dezember

Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 - 14.00 Uhr

